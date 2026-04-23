La falla El Mercat de Alzira consigue el tercer premio al uso del valenciano en los llibrets

La comarca de la Ribera ha vuelto a destacar en la promoción del valenciano dentro de la fiesta fallera gracias a los premios autonómicos al uso del valenciano en los llibrets. En esta edición, el máximo reconocimiento comarcal ha sido para la falla El Mercat de Alzira, que ha logrado una puntuación de 85,97, situándose como la tercera mejor de toda la Comunitat Valenciana, solo por detrás de dos comisiones de Gandia.

El llibret ganador, titulado “Per la senda de l’Hort”, pone en valor el patrimonio agrícola del término municipal de Alzira. La publicación recoge más de una veintena de huertos catalogados, así como diversas rutas diseñadas para dar a conocer este entorno natural y cultural, consolidándose como una apuesta por la divulgación y la identidad local a través del valenciano.

4.000 euros de premio

El éxito de la falla El Mercat se completa con un tercer premio provincial y una dotación económica de 4.000 euros, encabezando así la representación de la Ribera en estos galardones.

Otras comisiones de la comarca también han obtenido destacados resultados. Entre ellas, la falla La Gallera - Hort dels Frares (71,96 puntos, sexto premio), la falla Plaça de les Dies (69,09 puntos, octavo premio) o la falla Sant Joan (65,82 puntos, undécimo puesto). También destacan la falla Plaza Malva y la falla Sant Antoni de la Mar, ambas con premios dentro de los primeros puestos del ranking.

La lista de galardonados en la Ribera refleja una amplia participación de municipios como Cullera, Sueca, Carcaixent, Algemesí, Benifaió o Sollana, consolidando el compromiso comarcal con la normalización lingüística dentro de la fiesta.

Resto comisiones priemadas

Entre las comisiones premiadas figuran también la Falla Raval Sant Agustí (Cullera), Falla Plaça del Forn (Alzira), Falla Santos Patronos (Alzira), Falla La Bega (Cullera), Falla del Xúquer (Sueca), Falla Poble Vell (Sueca), Falla Plaça del Cid (Algemesí), Falla Xúquer (Cullera), Passeig Dr. Alemany-Mercat (Cullera), Falla Taut (Cullera), Falla La Muntanyeta (Carcaixent), Falla Plaça Major (Alzira), Falla Doctor Ferran (Alzira), Falla Bernat Aliño (Sueca), Falla Mitja Capa (Benifaió), Falla Plaça d’Alacant (Alzira), Falla El Canet (Cullera), Falla Plaça de l’Ajuntament (Sueca), Falla Plaça Major de Carcaixent, Falla Nou Mercat (Algemesí), Falla Avinguda Germanies (Carcaixent), Falla del Poble (Sollana) y Falla Camí Nou (Alzira).

Estos premios reconocen el esfuerzo de las comisiones falleras por fomentar el uso del valenciano en sus publicaciones, convirtiendo los llibrets en herramientas culturales clave que trascienden la fiesta y refuerzan la identidad lingüística y patrimonial del territorio.