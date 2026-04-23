Los motores económicos de la Ribera afrontan el reto de evolucionar para ser competitivos

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La Ribera vive un momento económico favorable e incluso el proceso de reconstrucción tras la dana se ha convertido en una oportunidad de generar empleo y riqueza, aunque los tres pilares que sustentan la actividad económica de la Ribera -la industria, la agricultura y el turismo- están obligados a evolucionar para mantener la competitividad. Estas son algunas de las principales conclusiones del foro comarcal «Més que empreses» que, organizado por Levante-EMV, se ha celebrado este jueves en el Auditorio Municipal de Cullera con el impulso de Veolia, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Caixa Popular y Cámara Valencia, así como con la colaboración de Cruz Roja, el Ivace y el Ayuntamiento de Cullera.

La jornada, moderada por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, y en la que la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, ha introducido el acto, ha contado con una primera mesa redonda que ha abordado los retos y oportunidades en la comarca con la participación como anfitrión del alcalde de Cullera, Jordi Mayor; el presidente de la Asociación Empresarial de Alzira, Raúl Tudela, en representación de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV); el director de Banco Empresa de Caixa Popular, Juan Gallur; el director general de Industria, Julio Delgado; el gerente de Aigües de Cullera, Salvador Santamaría, en representación de Veolia; el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cullera, Vicent Nácher, y la presidenta de la Associació de Comerciants i Emprenedors deCullera (Acecu), Carolina Camós.

Los ponentes han destacado la fortaleza económica de la Ribera por la diversidad del tejido empresarial «que nos ha permitido salir reforzados en momentos críticos», ha comentado Raúl Tudela mientras recordaba la recuperación tras la pandemia de coronavirus, pero también han señalado algunos obstáculos que afrontan las empresas como la escasez de mano de obra, la burocracia que impone la administración -«no sé qué hay más difícil que acceder a una ayuda», ha señalado Nácher- o las bajas laborales, que lastran especialmente a las pymes.

Salvador Santamaría (Veolia) ha destacado que la Ribera tiene un sector industrial muy importante liderado por la automoción «que tiene que realizar una transición energética hacia el vehículo eléctrico», tanto Ford como motor principal como la industria auxiliar; ha señalado que el campo tiene la oportunidad de aprovechar la tecnología «para pasar a una agricultura 4.0» mientras que, por lo que respecta al turismo, Santamaría ha comentado que la Ribera es una potencia liderada por Cullera «que afronta el reto de la desestacionalización».

Juan Gallur (Caixa Popular) ha manifestado que la comarca se encuentra en un momento «de oportunidades» en distintos ámbitos. En el caso de la industria, Gallur ha señalado que esa oportunidad pasa por la transformación y ha abogado por una industria «más internacional, más sostenible y más digital para ser más competitiva». El director de Banca Empresa de Caixa Popular ha destacado la importancia de las alianzas del sector público y el privado en la actual coyuntura, mientras comentaba que la dana representa una oportunidad ya que «hay mucho dinero para invertir», si bien reconocía el temor de las administraciones a que algunas licitaciones no resultan interesantes para las constructoras.

El alcalde de Cullera ha repasado las inversiones captadas por el ayuntamiento, tanto de fondos dana como de otros programas, del Pla Edificant de la Generalitat a los proyectos de regeneración de playas por parte del Gobierno central, para destacar que «nunca en la historia de Cullera se habían invertido tantos millones» en la ciudad. El ayuntamiento había anunciado la licitación de obras por importe de 34 millones a los que se añaden la inversión de 23 millones en la regeneración de playas, según ha detallado Jordi Mayor, que se ha detenido en la próxima renovación del paseo marítimo, que no duda en calificar como el «polígono industrial» de Cullera como eje del sector turístico.

La reforma del paseo

Mayor ha explicado que el programa Edil para municipios afectados por la dana ha brindado una «oportunidad única» para acometer esta actuación ya que de otra forma no se hubiera podido asumir una actuación a lo largo de los 3,5 kms de paseo, pero también ha dejado claro que el grueso de la inversión no será visible ya que la reforma busca que Cullera sea más resiliente frente a inundaciones. Jordi Mayor ha subrayado que el gobierno municipal ha querido priorizar este proyecto en su apuesta por la industria turística.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, en el centro, en la primera tertulia sobre los retos y oportunidades. / Fernando Bustamante

Los representantes de las dos asociaciones empresariales de Cullera han reconocido el trabajo del ayuntamiento en la promoción de la ciudad y en favor de la desestacionalización. Especialmente vehemente ha sido Vicent Nácher quien, por una parte, ha señalado que con los gobiernos de Mayor en el ayuntamiento la facturación «se ha multiplicado» en el sector hostelero que, incluso, ha indicado, se ve «arrastrado» por la iniciativa municipal. El presidente de los hosteleros ha señalado que mientras en otras etapas la hostelería estaba amenazada, con el cambio propiciado por Mayor «se ha descubierto que la gastronomía arrastra a la gente y que Cullera es gastronomía». «Preocupación, sí, pero esperanza, mucha (...) Vamos a ser la joya del levante», ha incidido Nácher en relación a la próxima reforma del paseo marítimo.

Carolina Camós, por su parte, ha indicado que «Cullera está en un momento de evolución y los empresarios tenemos que aprovechar esa oportunidad» y ha destacado que, en ese objetivo de acabar con la estacionalidad, «estamos teniendo herramientas, pero el empresario no se lo acaba de creer». «Tenemos ahora muchas más oportunidades que antes, tenemos que generar empleo estable durante todo el año para que la gente joven y las familias se queden en Cullera», ha incidido Camós.

Raúl Tudela (CEV) ha expuesto que gracias a la diversidad del tejido empresarial «la comarca está en un momento bueno», pero también ha advertido de la necesidad de «utilizar las herramientas que nos da el mercado» y que los poderes públicos respalden esta coyuntura con las políticas adecuadas. Tudela ha reclamado que se realicen las obras necesarias contra inundaciones ya que, si bien tras la dana se ha generado una gran actividad con la reconstrucción, no ha dudado en señalar que «preferimos tener economía sin catástrofe».

Tudela ha alertado de que la falta de mano de obra «impide crecer a muchas empresas» y ha planteado la necesidad de adaptarse a los cambios que impone la Inteligencia Artificial para no quedar descolgado.

Juan Gallur ha expuesto que Caixa Popular, como entidad con ADN valenciano que se involucra en la sociedad en la que trabaja, ofrece su apoyo a los empresarios a través de la financiación para sus proyectos y, por otra parte, ha puesto sobre la mesa el problema del mercado de la vivienda ya que, según ha indicado, también en la Ribera los precios están disparados.

Salvador Santamaría (Veolia), por su parte, ha detallado los avances en el proceso de digitalización del ciclo integral del agua tras entrar en la segunda convocatoria del PERTE con el proyecto «Cullera, turística y sostenible», que ha supuesto una inversión de 1,5 millones con sus diferentes vertientes. El gerente de Aigües de Cullera ha comentado que la digitalización permite detectar fugas hasta dentro de una vivienda, con el consiguiente ahorro de agua pero, por otra parte, ha comentado que el PERTE ha permitido desarrollar un modelo matemático que simula el funcionamiento de la red de colectores, una herramienta fundamental en una ciudad «que requiere de una gestión muy efectiva del control de vertidos». Santamaría también ha explicado que se está realizando un plan de reutilizan de agua depurada para su uso en baldeo o en el riego, ya sea de jardines o de campos de cultivo.

Responsabilidad social

El foro de Levante-EMV «Més que Empreses la Ribera» ha contado con un segundo coloquio con el lema «Empresas con compromiso RSC en la comarca» en la que han participado la directora técnica de Cruz Roja en Algemesí, Asun García, y el director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Grefusa, Bernardo Gregori.

García ha destacado la colaboración que Grefusa mantiene con la Cruz Roja desde 2015 como un ejemplo de responsabilidad social corporativa. La colaboración que empezó con un programa de apoyo a niños en riesgo de exclusión social se ha ampliado con talleres formativos, la colaboración en la inserción laboral de personas necesitadas, el programa Juguete Educativo o el voluntariado corporativo, como se visualizó en la dana, cuando la empresa fletó dos autobuses con trabajadores que se desplazaron a ayudar a Algemesí.

Asun García, que ha expresado la voluntad de Cruz Roja de estar presente en Cullera -la ciudad forma parte de la demarcación que dirige desde Algemesí-, ha animado a otras empresas a utilizar a Cruz Roja como intermediaria para llegar a gente necesitada.

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Bernardo Gregori, por su parte, ha destacado que esta colaboración forma parte de los valores de Grefusa como empresa y el objetivo de dejar una huella positiva en la sociedad y, más allá de una RSC, ha defendido que «se trata de ser coherente». Gregori ha subrayado que la experiencia y la estructura de Cruz Roja ofrecen confianza y que esta colaboración refuerza los valores de la empresa, permite que las personas vinculadas a la compañía se sientan orgullosas e incluso ayuda a captar talento. Ha comentado también que se puede colaborar con cosas «muy sencillas».