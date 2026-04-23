Muere un hombre atropellado por un remolque en una finca agrícola en Polinyà de Xúquer
Los médicos del SAMU han intentado reanimarle pero no ha habido respuesta
Alzira
Un hombre de 46 años de edad ha fallecido atropellado por un remolque de un tractor en una finca agrícola en Polinyà de Xúquer. A las 16:10 horas, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso alertando del accidente laboral. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del Servicio de Ayuda Móvil de Urgencia (SAMU) y una unidad Soporte Vital Básico (SVB).
El equipo médico del SAMU ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al hombre accidentado, pero no ha habido respuesta y ha confirmado el fallecimiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
- Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
- Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara