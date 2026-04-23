Muere un hombre atropellado por un remolque en una finca agrícola en Polinyà de Xúquer

Un hombre de 46 años de edad ha fallecido atropellado por un remolque de un tractor en una finca agrícola en Polinyà de Xúquer. A las 16:10 horas, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso alertando del accidente laboral. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del Servicio de Ayuda Móvil de Urgencia (SAMU) y una unidad Soporte Vital Básico (SVB).

El equipo médico del SAMU ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al hombre accidentado, pero no ha habido respuesta y ha confirmado el fallecimiento.