La ‘perla’ de la cantera del Barça vuelve a Benifaió para jugar contra sus excompañeros

El CD Benifaió se enfrentará este sábado al Barça en el campo de fútbol municipal. Suena desproporcionado, pero es un partido esperado por los jóvenes del Infantil A, que esperan con ilusión este partido para poder reencontrarse con la “perla” de la Masia, su ex compañero David Moreno. Este choque deportivo es una de las condiciones que el club de Benifaió planteó a los organizadores del torneo Motion Cup Sub 14 para convertir el municipio en subsede de este evento junto con Almussafes. La ampliación de las sedes ha permitido contar con más equipos para esta cita: 32 equipos de fútbol base de todo el mundo competirán entre el viernes y el domingo en las dos localidades ribereñas, que ofrecerán la oportunidad de disfrutar con algunos jóvenes talentos que ya compiten en un entorno profesional.

Entre ellos, claro está, destaca el joven David Moreno, de 14 años. El que fue querubín del CD Benifaió brilla ya en las filas del FC Barcelona, donde llegó en el verano de la temporada 2022/2023 tras pasar la temporada anterior como alevín A en el Levante UD, con 11 años. Y ahora el joven vuelve a Benifaió para disputar el balón a sus ex compañeros: “Es una experiencia fantástica para los nanos y jugar contra David es todo un reto: enfrentarse con su cuadrilla de amigos”, destaca el presidente del CD Benifaió, Ximo Marqués. “Está claro que deportivamente saldremos a ganar pero, para nosotros, entrar al campo con ellos y hacernos una foto ya es suficiente”, reconoce.

Los jugadores de Benifaió jugarán ya el viernes contra el Valencia CF. “Los enfrentamientos se han diseñado asignando un equipo profesional por grupo y teniendo en cuenta niveles de los equipos”, explica Yama Benítez, representante de la Motion Cup. Entre las categorías de los clubes participantes “hay de todo: autonómica, preferente y primera regional”. Todos los jugadores pertenecen a la categoría infantil U14, con año de nacimiento en 2012, aunque algunos son de 2013. Se plantean partidos de fútbol 11 y de fútbol 8 que ofrecen la oportunidad de jugar contra equipos y academias de élite, representando la comunidad valenciana y sus respectivos clubes y pueblos, detalla.

Equipos que participan este fin de semana en la Motion Cup Sub 14 en Almussafes y Benifaió. / Levante-EMV

Nueva subsede, más equipos

Hasta el año pasado, el torneo contaba con 24 equipos. La propuesta de Benifaió como subsede ha permitido incorporar nuevos participantes y en esta edición de 2026 se superará la treintena. Entre los equipos más destacados están PSG, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia CF, Levante UD, Fulham, Benfica y Redbull Salzburgo, informan desde la organización de la Motion Cup Sub14. Este alud de futbolistas ha obligado a buscar alojamiento para todos ellos en diferentes hoteles de Almussafes, ya que Benifaió carece de establecimientos hoteleros. Además la envergadura de algunos de los visitantes ha despertado gran expectación en los dos municipios anfitriones y entre los aficionados del fútbol juvenil.

El certamen Motion Cup Sub14 busca fomentar el desarrollo del fútbol base y proporciona una plataforma de competición de alta calidad que pretende “promover el talento, la pasión y el espíritu deportivo entre los jóvenes futbolistas”, indican desde la organización. Sin duda, las experiencias que vivirán los jugadores de los clubes valencianos serán inolvidables para los participantes, sus familias y los municipios. Entre los equipos del terreno que se enfrentarán a los clubes de élite están CD Benifaió, Almussafes CF, Ciutat de Xàtiva, UD Oliva, Torrent CF, Real de Gandia o Racing de Algemesí.