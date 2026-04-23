Muere una persona en un accidente de tráfico en la CV-50 en Carlet
El accidente ha ocurrido en la tarde de este jueves en el kilómetro 37.3 de esta vía
Carlet
Una persona ha fallecido y otra ha resultado ilesa en un accidente de tráfico registrado esta tarde en la carretera CV-50 a su paso por el término municipal de Carlet.
Según ha informado a EFE el Centro de Gestión de Tráfico, el siniestro ha tenido lugar sobre las 17:55 horas en el punto kilométrico 37,3 de esa carretera autonómica.
En el accidente, del que no se han ofrecido más datos, una persona ha fallecido, mientras que otra ha resultado ilesa, según las fuentes.
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