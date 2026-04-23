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Muere una persona en un accidente de tráfico en la CV-50 en Carlet

El accidente ha ocurrido en la tarde de este jueves en el kilómetro 37.3 de esta vía

CV-50 en Carlet

CV-50 en Carlet / Google Maps

Redacción Levante-EMV

Carlet

Una persona ha fallecido y otra ha resultado ilesa en un accidente de tráfico registrado esta tarde en la carretera CV-50 a su paso por el término municipal de Carlet.

Según ha informado a EFE el Centro de Gestión de Tráfico, el siniestro ha tenido lugar sobre las 17:55 horas en el punto kilométrico 37,3 de esa carretera autonómica.

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En el accidente, del que no se han ofrecido más datos, una persona ha fallecido, mientras que otra ha resultado ilesa, según las fuentes.

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