Sueca lidera un convenio a tres bandas para implicar a la Generalitat en la futura Alqueria del Bàsquet

El Ayuntamiento de Sueca y la empresa VelaBasket han llevado la Alqueria del Bàsquet a la Direción General de Deportes con la intención de ampliar los apoyos para este proyecto e implicar al departamento autonómico en esta alianza público-privada como herramienta clave para el desarrollo económico, social y deportivo del municipio. Con motivo de la importante inversión, cifrada en 20 millones de euros, que la familia Espert-Vela llevará a cabo en la ciudad mediante el proyecto VelaBasket, un ambicioso complejo deportivo que incluirá instalaciones de primer nivel y una residencia vinculada a la práctica y la formación deportiva, desde el ayuntamiento y la empresa han destacado el largo camino burocrático que ha precedido el inicio de las obras.

"El proyecto VelaBasket representa una inversión estratégica para Sueca, tanto por la modernización de las infraestructuras deportivas como por su impacto positivo en la economía local, la creación de empleo y la proyección exterior del municipio. Iniciativas de este alcance son posibles gracias a un marco de cooperación leal y constructiva entre la administración pública y la iniciativa privada. Y en este punto quiero agradecer públicamente a la familia Espert-Vela que haya apostado por Sueca para implantar este proyecto a pesar de las dificultades que nos hemos encontrado por el camino", ha señalado el alcalde de Sueca con delegaciones de Deportes, Julián Sáez.

Una buena prueba de la importancia que el Ayuntamiento de Sueca y VelaBasket conceden a la colaboración público-privada ha sido la visita a la dirección general de Deportes de la Generalitat Valenciana donde su responsable, Luis Cervera, y su equipo técnico, han conocido de primera mano el proyecto en la reunión mantenida con el alcalde de Sueca, Julián Sáez, la primera teniente de alcalde, Pilar Moncho, y una delegación de VelaBasket encabezada por Loles Vela y Raúl Matoses.

Imagen virtual del complejo multideportivo que se construye en Sueca. / Levante-EMV

Oportunidades para Sueca

"VelaBasket es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre el sector público y el privado puede generar oportunidades reales para nuestra ciudad, impulsando el deporte, la formación y la atracción de talento, al mismo tiempo que dinamiza la economía local”, ha señalado Pilar Moncho, quien también ha valorado el seguimiento exhaustivo que se ha hecho desde el departamento de Urbanismo que dirige Julio Serra para que el proyecto se ajustara a la normativa vigente, incluso impulsando una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana.

"Mientras se ejecutan las obras, que empezaron hace unas semanas, la voluntad de este consistorio es tejer alianzas con sus promotores de cara a trabajar aspectos que beneficien al entramado deportivo local y también a aquellos relacionados con competencias de concejalías como Turismo, Comercio, Cultura o Servicios Sociales, entre otros", apunta Sáez.

Residencia y complejo "multideporte"

El complejo deportivo VelaBasket y la residencia asociada permitirán acoger deportistas, equipos y eventos, consolidando a Sueca como un referente en el ámbito deportivo y formativo. Además, se prevé un efecto dinamizador sobre sectores como el comercio, la hostelería y los servicios, contribuyendo al desarrollo sostenible del municipio. El complejo deportivo ocupará más de 13.000 m2 y está diseñado para fusionar el alto rendimiento deportivo con la formación humana, como adelantó Levante-EMV. Según el calendario previsto, los plazos de ejecución sitúan la apertura de la residencia a mediados de 2027, mientras que la instalación deportiva estará completamente operativa para la temporada 2027/2028. Sueca se prepara para albergar una infraestructura de élite que trasciende el concepto tradicional de pabellón.

Vista de la residencia que se integra en el proyecto de la empresa VelaBasket. / Levante-EMV

El director de VelaBasket, Raúl Matoses, ha reafirmado el compromiso de la entidad con el tejido económico local: "VelaBasket será un potente dinamizador de trabajo y oportunidades en la localidad. Estimamos que el proyecto creará más de medio centenar de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, en Sueca y los alrededores. De hecho, este compromiso ya es visible en el personal que se está incorporando al proyecto y en las obras que estamos ejecutando, donde estamos contando de manera prioritaria con empresas de Sueca para llevarlas a cabo".

Así mismo, Matoses ha destacado la polivalencia de las futuras instalaciones: "Aunque el baloncesto es nuestro eje principal y el motor de nuestra formación integral, VelaBasket nace con la vocación de ser un punto neurálgico para el deporte en general. El complejo estará perfectamente capacitado para acoger y potenciar otras disciplinas, aprovechando nuestro entorno ideal y una infraestructura de alto rendimiento única en el territorio".