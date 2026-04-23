Veinte militantes de Almussafes afines a Toni González dejan el PSPV en un pulso a la dirección

La agrupación local del PSPV-PSOE en Almussafes vive una profunda crisis interna que ya se traduce en consecuencias orgánicas. Más de una veintena de militantes afines al alcalde Toni González han iniciado los trámites para darse de baja del partido, en un contexto marcado por el bloqueo de la vida interna, la demora en convocar la asamblea y el deterioro del clima político.

En un mensaje difundido entre la militancia se reconoce que, durante los últimos meses, han sido numerosos los afiliados que han solicitado información sobre cómo abandonar la formación. Hasta ahora, se había apelado a la prudencia y a la espera de que la dirección autonómica del PSPV-PSOE convocara una asamblea que permitiera recuperar la normalidad democrática en la agrupación local. Sin embargo, la reciente prórroga de 90 días en el plazo para convocar dicha asamblea ha agravado el malestar. Parte de la militancia interpreta esta decisión como una voluntad de mantener la actual gestora hasta las próximas elecciones, lo que genera dudas sobre si la futura candidatura y la lista electoral serán elegidas mediante los mecanismos habituales de participación interna.

A este escenario de bloqueo se suma una situación especialmente delicada que ha contribuido a tensionar aún más la organización: las denuncias por presunto acoso laboral y sexual vinculadas al alcalde de la localidad, Toni González. Aunque estos hechos no han sido resueltos judicialmente y el propio entorno del dirigente ha defendido su inocencia, su impacto político y orgánico ha sido notable. El primer edil de Almussafes, expulsado del PSPV-PSOE por el trato dispensado a las denunciantes por el presunto acoso laboral y sexual, ya anunció en marzo su intención de concurrir a las elecciones de 2027 con un nuevo partido. La agrupación municipal está muy unida, reconoció: "Todos tendremos que actuar en consecuencia, crear un nuevo partido. Si querían una escisión, que se pueda perder el diputado en la Ribera Baixa [en la Diputación de Valencia], adelante", declaró. Y advirtió: "El PSPV se va a quedar sin representación".

Distintos sectores internos consideran que la gestión de la crisis en Almussafes no ha sido suficiente ni clara por parte de las instancias superiores del partido. En este contexto, las bajas se interpretan como una respuesta directa a la acumulación de tensiones, tanto por la falta de participación interna como por la forma en que se han abordado las denuncias. El propio mensaje interno asume ya la situación y señala que se atenderán las solicitudes de baja de quienes deseen abandonar la organización, invitando a los militantes a formalizar el proceso. Un gesto que confirma que la desestabilización ha alcanzado una dimensión difícil de contener.

Por el momento, desde la dirección autonómica del PSPV-PSOE no se ha ofrecido una valoración pública detallada sobre el alcance de las bajas ni sobre la situación específica de la agrupación de Almussafes. No obstante, fuentes del partido apuntan a que se sigue trabajando para garantizar la estabilidad orgánica. Mientras tanto, el socialismo local encara un escenario incierto. La pérdida de militancia, la falta de asamblea y la sombra de las denuncias sitúan a la agrupación en una encrucijada política a las puertas de un nuevo ciclo electoral. A lo que se suma el órdago de Toni González, dispuesto a concurrir a las elecciones de 2027 bajo las siglas de un nuevo partido liderado por él con la intención de competir con el PSPV en su municipio, en el que gobierna con mayoría absoluta.