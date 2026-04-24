El agua potable de seis municipios de la Ribera aún supera el nivel de nitratos que recomienda la OMS

Seis municipios de la Ribera registran niveles de nitratos en el agua potable por encima del límite que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS), 50 mg/l de acuerdo con los datos consolidados del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad. Almussafes, Sollana, Benifaió, Alginet, Montserrat y Alberic aparecen representados con un punto negro en el Mapa del Agua Contaminada por Nitratos elaborado por Greenpeace tomando como referencia los datos oficiales, según explica el responsable de la campaña en Greenpeace, Luis Ferreirim.

Además de estos municipios, trece poblaciones registraron niveles entre los 30 y los 50 mg/l (30 mg/l se considera en la legislación actual como un punto crítico); y otras catorce, entre los 6 y los 30 mg/l. Sólo Llaurí ofrece valores por debajo de los 6 mg/l en el mapa, que es el límite establecido por los estudios científicos como apto, y aparece con un punto verde en el mapa, realizado con los valores registrados en el último ejercicio completo de 2024. El portavoz de Greenpeace advierte que “después de una revisión de las últimas evidencias científicas, se ha llegado a la conclusión que el actual límite legal de nitratos en el agua de consumo humano (50 mg/l) está totalmente obsoleto, ya no sirve para protegernos frente a las enfermedades que puede generar la exposición a esta sustancia, muy en particular, frente al cáncer colorrectal, el cáncer con mayor incidencia en España. Por ello recomiendan reducir este límite nueve veces, a tan solo 6 mg/l”, detalla Ferrairim.

El Mapa del Agua Contaminada por Nitratos es un visor creado por Greenpeace. / Levante-EMV

La contaminación por nitratos es un problema ambiental y de salud pública persistente en la Ribera, que afecta gravemente a los acuíferos subterráneos y, en consecuencia, al agua de consumo humano. La afectación en el agua potable es recurrente en Alginet, Almussafes, Sollana y Benifaió, que presentan de forma prolongada en el tiempo valores por encima de los 50 mg/l. El origen de este problema está en la contaminación de los acuíferos de la zona, de hecho la comarca se engloba en el registro de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de la Generalitat Valenciana. Las causas principales hay que buscarlas en la agricultura: el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados en el cultivo de cítricos y otros cultivos intensivos es la principal fuente de contaminación. También la ganadería, por la acumulación de purines de granjas porcinas y avícolas y la mala depuración de las aguas residuales, según señala el experto de Greenpeace. Además, la presencia de nitratos en el agua contribuye a la eutrofización, que puede provocar una proliferación descontrolada de algas, afectando la calidad del agua en l'Albufera de Valencia, añade Ferrairim.

Para subsanar este problema, la Conselleria de Agricultura anunció la construcción de un ramal que permitirá conectar once municipios a la potabilizadora de la Garrofera para recibir agua potable del Xúquer. La propuesta, que estaba previsto comenzar en 2017, sigue pendiente de desarrollar. El único trámite completado es la Declaración de Impacto Ambiental positiva concedida por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. Según publicó Levante-EMV, el proyecto técnico diseñado busca resolver tanto la presencia de nitratos como los problemas de abastecimiento derivados del descenso del nivel freático. El plan contempla la conexión de Alginet, Almussafes, Benifaió, Benimodo, Carlet, Guadassuar, l’Alcúdia, Sollana, Catadau, Llombai, Alfarb y un sector de Picassent con la Estación de Tratamiento de Agua Potable de la Ribera, ubicada en la partida de la Garrofera.

Entre las actuaciones previstas para esta mejora se incluye la construcción de un nuevo depósito de 2.000 m³ en la propia potabilizadora, una cámara de bombas y una conducción principal de 22,7 kilómetros que se ramificaría en diez direcciones desde un punto estratégico entre Benifaió y Picassent. Asimismo, la infraestructura se completaría con cinco estaciones de bombeo y la creación de una decena de depósitos de almacenamiento con capacidades de entre 400 m³ y 7.000 m³ distribuidos por toda la comarca, con el objetivo de garantizar un suministro eficiente, seguro y libre de contaminantes para toda la población afectada.

Para Greenpeace, la solución hay que buscarla en “la raíz del problema: hay que dejar de contaminar”. Además, la crisis climática acrecienta el problema, dice: “Llueve menos, hay menos renovación de los acuíferos y por tanto las concentraciones de contaminantes suben. Otro problema son las extracciones que se hacen en los acuíferos, por lo general para la agricultura”. Algo de esto ya está en marcha, de hecho, la Unión Europea obliga mediante una directiva a controlar el uso de fertilizantes, identificar zonas vulnerables a nitratos y aplicar programas para reducir la contaminación. En la Comunitat Valenciana, un 81,18% del territorio es vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, según los datos de la Conselleria de Agricultura. El embalse de Tous aparece como uno de los sistemas de agua más afectados, entre media docena de acuíferos.