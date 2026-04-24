Algemesí convertirá las rondas de Alzira y el Calvario en un bulevar urbano con una inversión de más de seis millones

El Ayuntamiento de Algemesí renovará las rondas de Alzira y el Calvario con una inversión de 6,3 millones de euros, después de la aprobación por parte del Ministerio de Política Territorial de la memoria del proyecto. El objetivo de esta propuesta es transformar estos viales, afectados por la riada de octubre de 2024, en un bulevar urbano más seguro, accesible y adaptado a las necesidades actuales de la ciudad.

Su plan contempla una transformación integral de las rondas, que dejarán de tener un carácter exclusivamente viario para convertirse en un espacio urbano con mayor protagonismo peatonal. En este sentido, se reordenará la distribución del espacio con la creación de zonas de estancia, áreas de sombra con arbolado y un carril bici segregado que conectará con la estación de ferrocarril, sin interferir con el tráfico rodado ni con los peatones. Asimismo, se mantendrá el doble sentido de circulación y las zonas de estacionamiento.

Además, la actuación permitirá mejorar la conexión entre el barrio del Raval y el casco urbano, actualmente separados por la línea de ferrocarril, favoreciendo una movilidad más fluida y una mejor integración entre ambos sectores del municipio.

En cuanto a las obras, se rebajará la rasante de la actual calzada, elevada después de sucesivas capas de asfalto, y se incrementará la capacidad del sistema de drenaje para aumentar la resiliencia ante episodios de lluvia intensa. En esta línea, se creará una nueva red de alcantarillado en los tramos donde actualmente no existe, con el fin de evitar la acumulación de agua superficial y mejorar la evacuación hacia los sistemas de drenaje.

También se renovarán las aceras, adaptándolas a personas con movilidad reducida y a la gente mayor. De igual manera, se modernizará el alumbrado público, actualmente concebido para una vía interurbana, para adecuarlo a un entorno urbano.

El proyecto incluye, además, la construcción de una nueva rotonda en la zona de la estación de tren para mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico.

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El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha destacado que este proyecto «responde a una reivindicación histórica del vecindario para dignificar estas zonas, que durante años han presentado un estado deteriorado. Después de meses de trabajo, damos un paso importante con la aprobación de la memoria por parte del ministerio, con el objetivo de transformar estas rondas en un auténtico bulevar urbano. De este modo, no solo mejorará la movilidad y la seguridad, sino que también convertirá este entorno en una nueva zona de expansión del municipio, con oportunidades para el comercio local, nuevas viviendas y una mejora de los servicios públicos para los vecinos y vecinas de Algemesí».