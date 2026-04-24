El arzobispo visita Gavarda para celebrar el centenario de la proclamación de Sant Vicent Ferrer como patrón
Enrique Benavent oficiará una misa y descubrirá una placa conmemorativa en el interior del templo
El arzobispo de València, Enrique Benavent Vidal, visitará este sábado Gavarda por primera vez de forma oficial para celebrar una eucarístía (19 horas) con motivo del centenario de la proclamación de San Vicente Ferrer como patrón de esta localidad de la Ribera Alta.
Enrique Benavent será recibido por el párroco de Gavarda, Ender Reyes, que atiende también las parroquias de Antella y Tous, y el alcalde de la localidad, a su vez presidente de la diputación, Vicent Mompó, junto a miembros de la corporación municipales, feligreses y vecinos del pueblo que ha preparado la visita con ilusión. Está previsto que el arzobispo firme en el libro de honor del ayuntamiento.
La última vez que Enrique Benavent estuvo en Gavarda fue como obispo auxiliar de València para celebrar las confirmaciones.
Al finalizar la celebración de este sábado, el arzobispo descubrirá una placa conmemorativa ubicada en el interior del templo sobre el centenario, ya que en febrero de 1926 el papa Pío XI declaró a San Vicente como patrón de Gavarda a través de una bula papal.
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