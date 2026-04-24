La asociación Murta-Casella ve "inaplazable" aprobar el plan de usos del paraje pendiente desde 2019

La Associació Mediambiental Murta i Casella ha instado al conjunto de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alzira a aprobar de una vez la ordenanza de usos del Paraje Natural Municipal, un documento que se arrastra desde 2019, cuando el consejo asesor llegó a dar forma a un borrador, y aunque en la práctica muchos de los aspectos que regula ya se están aplicando como el control de aforo, no cuentan con el respaldo de este soporte normativo. El grupo conservacionista señala en un comunicado ratificado en asamblea esta misma semana que la aprobación de este marco normativo resulta “imprescindible e inaplazable si queremos conservar y mantener nuestros valles en una situación adecuada”, al tiempo que lamenta que por motivos políticos, esta norma “básica” no esté todavía aprobada y en aplicación.

El colectivo alude de este modo, sin citarlo, a las diferencias entre Compromís y PSOE, socios en el gobierno, que han impedido la aprobación de este plan de usos, a pesar de que en este período de casi siete años el consejo asesor del paraje Murta-Casella ha introducido actualizaciones para regular aspectos como la presencia de drones que no se contemplaban en el borrador inicial. La negativa del PSOE a apoyar el primer plan de usos de la Murta a las puertas de las municipales de 2019 -con Pep Carreres (Compromís) en el área de Medio Ambiente-, dejó esta ordenanza en un cajón del que, en la práctica, no ha salido, ya que sigue sin ser refrendado por el pleno.

La asociación ecologista alerta de que las visitas al paraje se han incrementado “de forma exponencial” en los últimos años, “convirtiéndose en uno de los enclaves naturales más visitados del territorio valenciano (…), lo que comporta la necesidad de regular unas normas básicas de conducta adecuadas al entorno si queremos que las futuras generaciones puedan disfrutarlo de la misma forma que nosotros lo hacemos ahora”.