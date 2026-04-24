AVA-ASAJA lamenta la muerte de un trabajador en accidente laboral en la Finca Sinyent de Polinyà

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha emitido un comunicado para trasladar su pesar tras el accidente laboral que ocasionó ayer la muerte de un trabajador de la Finca Sinyent, un centro para la experimentación agraria ubicado en una histórica fina agraria en Polinyà de Xúquer. La organización "lamenta profundamente el fallecimiento en accidente laboral del trabajador de la Finca Sinyent D.M." y "expresa sus condolencias a los familiares y amigos por este triste suceso", exponen en un comunicado de prensa.

El siniestro se produjo ayer por la tarde en esta finca ubicada en el término municipal de Polinyà de Xúquer. De acuerdo con la información facilitada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), un hombre de 46 años de edad resultó fallecido después de ser atropellado por un remolque de un tractor en una finca agrícola en Polinyà de Xúquer. A las 16:10 horas, el CICU recibió el aviso que alertaba del accidente laboral. De inmediato, se desplazaron hasta el lugar una unidad del Servicio de Ayuda Móvil de Urgencia (SAMU) y una unidad Soporte Vital Básico (SVB).

El equipo médico del SAMU realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al hombre accidentado, pero, de acuerdo con la información del CICU, no hubo respuesta y se confirmó el fallecimiento.

Desde AVA-ASAJA se ha destacado la "alta calidad humana" y la "gran vocación al servicio de los agricultores valencianos" del trabajador fallecido, D.M. Así mismo se ha transmitido que el comité ejecutivo de la organización y todo el equipo personal está de luto tras el trágico siniestro.