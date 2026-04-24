La campaña para sensibilizar a la ciudadanía llega a Algemesí: "Las emergencias son una responsabilidad de todos"

La campaña itinerante de la Conselleria de Emergencias para dar a conocer a la ciudadanía los riesgos más importantes que existen en la Comunitat Valenciana, promover una cultura preventiva y que los residentes puedan aplicar medidas de autoprotección en situaciones de catástrofe ha llegado este viernes a Algemesí donde, por la mañana, grupos de escolares han pasado por la unidad móvil que ofrece esta información a través de recursos interactivos, que también permanece abierta por la tarde para el público en general. “Las emergencias son una responsabilidad de todos, no sólo de las Administraciones, la ciudadanía en su conjunto debe estar preparada en todo momento y debe conocer los servicios esenciales que la protegen”, ha señalado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que ha visitado esta unidad junto al alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis.

La unidad móvil ha recalado en Algemesí tras pasar días atrás por Orihuela y Cox, en Alicante, este sábado llegará a Catarroja y el domingo a Alcossebre (Castellón). La campaña se dirige al conjunto de la ciudadanía y ofrece formación en prevención antes catrástrofes, además de divulgar los recursos públicos de emergencias, así como la aplicación 112 y “los consejos que se ofrecen de cómo actuar ante una emergencia o conocer los niveles de preemergencia”, ha incidido el conseller, mientras subrayaba que “el objetivo es que la ciudadanía se sensibilice con las emergencias y conozcan los riesgos más importantes, ya sea incendios, inundaciones o un accidente doméstico”. “Se trata de conocer nuestras vulnerabilidades, las individuales y colectivas, incluyendo diversos instrumentos que no permiten acercvanos al mundo de las emergencia”, ha expuesto Valderrama.

El alcalde de Algemesí, por su parte, ha destacado que “la formación a la ciudadanía es un valor añadido” por lo que considera esta iniciativa de la conselleria como “indispensable”. “En Algemesí hemos vivido un episodio catastrófico y parece que todo se centra ahora en las inundaciones, pero hay otros riesgos y que hay que formar a la población porque hay muchas casuísticas”, ha apostillado Sanchis, mientras destacaba que si bien hay cuerpos profesionales siempre preparados, “necesitamos que las personas que se vean implicadas puedan actuar de forma más ágil para garantizar su autoprotección”.

La acción formativa ha sido diseñada por la Dirección General de Innovación en Emergencias con un programa que incluye experiencias prácticas, inmersivas y pautas claras sobre cómo actuar para reducir la vulnerabilidad individual y colectiva ante inundaciones, incendios, accidentes domésticos y otras emergencias.

En cada una de las localidades, por la mañana se celebran sesiones dirigidas al alumnado de los centros educativos; por la tarde actividades abiertas al público en espacios que permiten alta concurrencia y, durante el fin de semana, acciones orientadas a maximizar la participación ciudadana.

La tecnología del autobús móvil permite contar con distintos recursos, en formato bilingüe y con lenguaje inclusivo, para interactuar y adaptar los contenidos tanto al público general como a la población infantil y juvenil, las familias o las autoridades locales y personal técnico municipal, de manera que el conjunto de la ciudadanía mejore su capacidad para anticiparse y actuar correctamente ante una emergencia.

Entre otras prestaciones, la unidad móvil incluye una experiencia inmersiva mediante gafas de realidad virtual centrada en la autoprotección; una pantalla táctil con la app GVA 1·1·2 Avisos destinada a reforzar su conocimiento y uso; actividades lúdicas como el bingo o la OCA orientadas a la toma de decisiones ante situaciones críticas y talleres informativos sobre emergencias.

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Asimismo, el vehículo dispone de accesos adaptados y de un espacio interior de 50 metros cuadrados que permite celebrar reuniones de trabajo con la corporación municipal, personal técnico o profesionales de protección civil para reforzar la coordinación y la cultura preventiva a nivel territorial.