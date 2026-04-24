El Consorci Ribera i Valldigna participa en Agroguadassuar con un 'stand' de educación ambiental

El Consorci Ribera i Valldigna, la entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de 51 municipios de la Ribera Alta, Baixa y la Valldigna, participa un año más en Agroguadassuar, la feria agrícola que ha abierto sus puertas este viernes con muchas novedades. El consorcio participa con dos actividades de educación ambiental para fomentar la separación en origen de los residuos. Como novedad, la entidad instalará su punto informativo en la nueva sección Agroeduca, que contará también con la participación del Consorci de Bombers, y ofrecerá todo tipo de actividades educativas para los más pequeños.

Los visitantes a la feria tendrán la oportunidad de hacer una visita guiada por un ecomóvil, para que entiendan el funcionamiento de estas instalaciones y su importancia en la protección del medio ambiente. También se ha preparado una acción de fomento del reciclaje, “Cada residuo a su color”, que ayudará a los asistentes a aplicar la jerarquía de residuos en sus hábitos diarios y a entender el valor ambiental del contenedor orgánico, el de los restos de comida.

“El sector agrícola y la gestión sostenible de residuos van de la mano: por ejemplo, los restos de comida del contenedor marrón de la Ribera y la Valldigna se compostan, convirtiéndose en un abono ecológico de gran calidad,” ha recordado el presidente del Consorci Ribera i Valldigna y también alcalde de Guadassuar, Vicente Estruch. “Es muy importante como entidad participar en ferias consolidadas como Agroguadassuar, para seguir concienciando y sensibilizando y para también demostrar la importancia de cerrar el círculo de los residuos y cómo ayuda mucho a nuestros campos y huertos”.

Una de las misiones del Consorci

La sensibilización y concienciación ambiental de la ciudadanía de los 51 municipios de la Ribera Alta, Baixa y Valldigna es, desde los inicios de la entidad, un pilar fundamental para el Consorci. En el Complejo de Valorización de Residuos de Guadassuar, escolares y grupos organizados tienen la oportunidad de ver de primera mano el camino que hacen los residuos, desde que llegan con el camión de recogida municipal hasta que son transformadas en materia prima reciclada. Los interesados en visitar la planta y aprender más sobre la gestión de residuos pueden solicitar su visita escribiendo un correo a educacio@conriv.es.