Cullera apuesta por un modelo basado en la diversificación turística y el impulso del comercio local

Cintillo Más que Empresas La Ribera. / ED

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, reivindicó el papel del municipio como motor económico de la Ribera durante su intervención en el foro Más que Empresas organizado por Levante-EMV. En un discurso centrado en el crecimiento local y los retos de futuro, el primer edil defendió un modelo basado en la diversificación turística, el impulso al comercio y la atracción de inversión.

Mayor subrayó que Cullera ha logrado consolidarse como un destino que trasciende el tradicional binomio de «sol y playa». Según explicó, la progresiva ampliación de la temporada turística está permitiendo alargar la actividad económica más allá del verano, con la implicación del empresariado local, que mantiene abiertos sus establecimientos durante más meses al año. Este cambio, aseguró, beneficia no solo al municipio, sino al conjunto de la comarca.

El crecimiento demográfico fue otro de los indicadores destacados. Cullera ha superado los 26.000 habitantes, una cifra muy por encima de los 22.400 que Mayor marcó como objetivo al inicio de su primera legislatura en 2015. Para el alcalde, este aumento no es casual, sino reflejo de una ciudad «atractiva para vivir, trabajar y formar una familia».

En clave económica, Mayor lanzó un mensaje directo al tejido empresarial: el ayuntamiento licitará en los próximos meses más de 74 millones de euros en obra pública y servicios, por lo que animó a las empresas a concurrir. Como ejemplo del interés generado, citó las ocho ofertas presentadas para la reforma del IES Llopis Marí.

En este punto, el alcalde también puso en valor las políticas de apoyo al comercio local. Entre ellas, destacó las ayudas directas a la natalidad, que se canalizan a través de cheques de hasta 1.000 euros para gastar en establecimientos adheridos, así como los bonos comerciales cofinanciados entre consistorio y ciudadanía. Estas iniciativas, afirmó, han permitido inyectar importantes recursos en el tejido comercial.

La hostelería y la gastronomía completan el eje económico, con acciones promocionales durante todo el año, especialmente fuera de la temporada alta. Eventos, ferias y marcas propias buscan atraer visitantes y reforzar la identidad local.

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Finalmente, Mayor defendió que el desarrollo turístico debe repercutir en la calidad de vida de los residentes. «Solo si quienes viven aquí perciben los beneficios, la ciudad será atractiva para quienes nos visitan», concluyó.