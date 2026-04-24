La Generalitat destina cerca de 65 millones para impulsar la industria en La Ribera

Cintillo Más que Empresas La Ribera. / ED

Cullera acogió una nueva edición del foro Más que Empresas organizado por Levante-EMV, donde el director general de Industria, Julio Delgado, centró su intervención en el papel estratégico de la Ribera dentro del mapa industrial valenciano. El responsable autonómico defendió que la industria “no es una opción, es una prioridad política”, subrayando la apuesta del Consell por reforzar un modelo productivo basado en la competitividad, la innovación y la sostenibilidad.

Delgado destacó el dinamismo de la comarca, poniendo en valor el tejido empresarial y su capacidad de adaptación. En este sentido, incidió en que la competitividad es el eje central del desarrollo económico, vinculándola no solo a la modernización de infraestructuras, sino también a la transformación de las propias empresas. “O somos competitivos o nos quedamos atrás”, afirmó, en referencia a la necesidad de avanzar en digitalización, internacionalización y eficiencia energética.

Uno de los pilares de esta estrategia es la inversión en áreas industriales. En los dos últimos ejercicios se han destinado 12,6 millones de euros para la mejora de 40 parques empresariales en 25 municipios de la Ribera, lo que se traduce en mejores accesos, servicios e infraestructuras. Según Delgado, estas actuaciones permiten generar entornos más atractivos para la actividad económica y facilitan el crecimiento empresarial.

A ello se suman las políticas de apoyo directo al tejido productivo. Las ayudas del programa INPYME han movilizado 11,4 millones de euros entre 2024 y 2025, beneficiando a 133 pymes de la comarca, con el objetivo de impulsar su crecimiento y capacidad innovadora. Además, se ha reforzado el papel de las entidades de gestión y asociaciones empresariales como elementos clave para la vertebración industrial.

El director general también puso el foco en la transición energética como una “oportunidad industrial”. Más de 3.100 proyectos impulsados en la Ribera, con una inversión superior a los 100 millones de euros, evidencian —según explicó— que la sostenibilidad ya forma parte del presente industrial. Este proceso incluye autoconsumo, renovables y eficiencia energética, factores que mejoran la competitividad empresarial.

En materia de internacionalización e I+D, Delgado resaltó que cerca de un millón de euros han apoyado a 59 empresas en su salida al exterior, mientras que otros 945.000 euros se han destinado a innovación empresarial. Asimismo, recordó la respuesta institucional ante la DANA, con 15 millones de euros para 419 proyectos, garantizando la continuidad del tejido productivo.

"Todas estas cifras ponen claramente de manifiesto que el Ivace es el principal brazo ejecutor de la política industrial de la Generalitat Valenciana", subrayó al respecto Delgado.

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Como conclusión, el director general de Industria aseguró que la Ribera reúne las condiciones para liderar la industria valenciana y reafirmó el compromiso del Consell de seguir impulsando políticas industriales “con hechos”, consolidando así el crecimiento económico de la comarca.