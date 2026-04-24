Un pequeño incendio en un tercer piso moviliza en Alzira a los bomberos

Un incendio en una vivienda de la calle Senyera Valenciana de Alzira que ha provocado una gran cantidad de humo ha movilizado este jueves por la tarde varias dotaciones de bomberos, incluido el vehículo de altura, que han podido controlar la situación.

El incendio se ha originado en un termo de gas de una vivienda ubicada en el tercer piso y ha afectado principalmente al techo como consecuencia del humo que se ha extendido por el inmueble. Efectivos de la comisaría de Policía Nacional, ubicada justo enfrente, y de la Policía Local también han acudido al lugar de los hechos.

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Fuentes de los servicios de emergencia han explicado que el propietario de la vivienda ha sido el primero en atacar el incendio con agua y ha podido salir por su propio pie. Solo se han registrado daños materiales y no se ha llegado a desalojar el inmueble.