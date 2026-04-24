L’Alcúdia promueve el voluntariado en Zanzíbar para dar salida laboral a jóvenes sin recursos

Anna Corberà es una joven cineasta de l’Alcúdia que viajó hace tres años a la turística costa de Zanzíbar (Tanzania) para dar clases de inglés como voluntaria. Allí conoció la labor que desarrolla la organización Move Zanzibar, un movimiento juvenil que utiliza el arte y la danza para sacar “de la precariedad y la ausencia de oportunidades” a chicos y chicas sin recursos. “Me impresionó profundamente: viven con tanta energía, alegría y entereza cuando no tienen nada. No saben si tendrán comida en el plato, pero viven con ilusión”, explica Corberà. La clave está, detalla, en cómo inculcan a los jóvenes “el firme propósito de salir adelante, con disciplina y esperanza”. Esta manera de vivir, “me inspiró”; y aunque sentía “impotencia”, pronto encontró la manera de transformar ese sentimiento negativo en un reto esperanzador: “Ahí nació la idea de crear Expansión Culture”, una organización impulsada junto a algunos amigos como una plataforma para promover el voluntariado en Zanzíbar y desarrollar proyectos que permitan conectar l’Alcúdia con la playa turística africana para promover la inserción laboral de los jóvenes en situación vulnerable.

Una de las escenas del film, que muestra el trabajo con jóvenes sin recursos de la ONG Move Zanzibar. / Levante-EMV

El primer proyecto de Expansion Culture ha sido la realización de un documental sobre el trabajo que realiza la ONG Move Zanzibar. El film ha tomado el nombre de esta organización y ha sido presentado recientemente en la Casa de la Cultura de l’Alcúdia, donde ha tenido una magnífica acogida, con un patio de butacas lleno para conocer la experiencia de su joven vecina en tierras africanas. Anna Corberà ha estudiado dirección de cine y producción audiovisual. Tras hacer su voluntariado como profesora de inglés y quedar impresionada con el trabajo de la institución local, decidió volver cámara en mano para rodar y plasmar en fotogramas esta experiencia inspiradora. El verano pasado, Corberà volvió a Zanzíbar acompañada por un equipo profesional de siete personas. Pasaron allí un mes de rodaje, tras dos años de trabajo para confeccionar el guión. Este tiempo les ha servido también para dar vida a la asociación Expansion Culture, que era la base para crear la plataforma de cooperación con el país africano.

“Rodar en África no es nada fácil. Todo se complica y hemos tenido muchos imprevistos”, dice Corberà. La inspiración que le han ofrecido los voluntarios de Move Zanzibar le ha servido para tomar las riendas del proyecto: “No solo necesitas tener buenas ideas, has de sostener el proyecto hasta el final”. Y eso lo ha aprendido de Clarence, el fundador de Move Zanzibar, alma mater de todo el trabajo que realiza la organización.

El director de fotografía, Sergio Rodríguez de Paz, en un momento del rodaje. / Levante-EMV

El documental ha salido adelante gracias a la implicación de empresas y familias de l’Alcúdia y de otros municipios, que han aportado capital que se ha sumado a los fondos propios de la asociación, explica Corberà. También el Ayuntamiento de l’Alcúdia ha apoyado el proyecto al programarlo en el centro cultural. Corberà agradeció el día de la presentación todos los apoyos: “Todavía estoy integrando todo lo vivido el pasado 10 de abril. Presentar por primera vez 'Move Zanzibar', compartir este proyecto tan íntimo y abrir nuestro primer coloquio ha sido profundamente emocionante”, reconoce la cineasta alcudiana.

Entre sus propósitos está volver a Zanzíbar el próximo verano e intentar crear espacios de voluntariado junto con la organización Move Zanzibar. En cuanto a la película: “Esto solo acaba de empezar. Muy pronto compartiremos también nuevas fechas de estreno en València, Madrid y Marbella”, anuncia Anna Corberà.