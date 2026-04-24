La Policía Local de Alzira recupera un águila herida

Agentes de la Policía Local de Alzira han recuperado esta semana un águila herida, que con posterioridad entregaron al Centro de Recuperación de Fauna de El Saler.

Los hechos se produjeron el miércoles, en torno a las 13 horas. Una llamada alertó al Centro de Emergencias de la presencia de esta ave rapaz que no podía volar en la partida de la Garrofera de Alzira, en las inmediaciones del Camino del Polvorín, al norte del Canal Júcar-Turia.

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Agentes de la Policía Local se desplazaron para intentar localizarla y, siguiendo las indicaciones recibidas, encontraron un águila herida, la cogieron y la trasladaron a la central, mientras comunicaban la recuperación del ave al centro de la conselleria, que acto seguido desplazó a sus técnicos para hacerse cargo y tratar de recuperar al águila.