La Ribera gana fuerza en la ejecutiva de FAMPA-València por la gestión durante la dana

Las comarcas de la Ribera y de l’Horta Sud ganan protagonismo en la nueva ejecutiva de FAMPA-València. Una madre de Alzira, Teresa Juan-Mompó, de la AMPA del IES La Murta (redactora de Levante-EMV), y un padre de Benifaió, Fausto Atienza, de la AMPA del IES Enric Soler i Godes, asumen la vicepresidencia y la tesorería en la nueva directiva de la federación mayoritaria con 637 AMPA de la provincia asociadas. La nueva presidenta es Elisabet García, de la AMPA del CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell, con gran protagonismo en las reivindicaciones tras la dana del 29 de octubre de 2024. Este liderazgo en la nueva directiva quiere “reconocer el importante papel de las AMPA en estas comarcas para aportar soluciones a las comunidades educativas y los municipios ante la desatención de la Conselleria de Educación”, reconoció el ya expresidente, Rubén Pacheco.

El trabajo de las AMPA y de la federación ha sido clave para volver poco a poco a la normalidad en los centros educativos y en los municipios afectados: entrega de ordenadores cedidos por empresas de informática a colegios e institutos, reparto de material escolar recogido en todo el territorio español, coordinación de trabajos y apoyo y asesoramiento que aún hoy continúan, como defendió Elisabet García ante la asamblea tras tomar el relevo del ya expresidente, Rubén Pacheco. En este ámbito destaca también el proyecto 'Colònies DANA', que ha facilitado días de ocio y de terapia a unos cinco mil escolares de poblaciones afectadas junto con sus maestros de referencia gracias a una subvención conseguida por FAMPA-València a través del Ministerio de Juventud e Infancia, posibilitando la realización de estancias terapéuticas gratuitas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 14 años procedentes de los 48 centros educativos de los municipios más afectados.

En el plano político, la nueva directiva arranca con un posicionamiento muy crítico hacia la gestión de la consellera Mari Carmen Ortí, a quien acusan de dar continuidad a las políticas de desmantelamiento de la educación pública en favor de la privada-concertada. Este malestar ha llevado a la federación a plantear su apoyo a una posible huelga indefinida si las condiciones no mejoran. Entre las prioridades urgentes para el nuevo ejercicio se encuentran la resolución de los problemas en el transporte escolar, la mejora de infraestructuras dañadas, la falta de profesorado y sus condiciones salariales, así como la defensa del aprendizaje en valenciano, la reducción de ratios y la gratuidad del tramo educativo de 0 a 3 años.