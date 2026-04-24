El fuerte olor por los desagües de chalés revela un vertido tóxico al alcantarillado de una urbanización de Alzira
Los vecinos de la Colonia Sant Bernat piden al Seprona que investigue el origen de lo que presumen es gasoil agrícola o de calefacción que se abocó a la red
El fuerte olor a combustible que se colaba por los desagües de algunas viviendas de la Colonia Sant Bernat de Alzira y que, según señalan los vecinos, llegaron a provocar la intoxicación de un perro, han detectado un presunto vertido tóxico a la red de alcantarillado de la urbanización que cuenta con cerca de 130 viviendas.
La presencia de estos gases se detectó el miércoles por la noche y, dada la persistencia, los propietarios de la vivienda más afectada alertaron el jueves al Centro de Emergencias (112), lo que provocó que se personaran en la urbanización tanto agentes de la Policía Local de Alzira como del parque comarcal de bomberos, que detectaron en la depuradora en fluido rojo de lo que presumen puede ser gasoil agrícola o de calefacción, según ha confirmado el presidente de la asociación de vecinos, Faustino Andújar. El representante de los residentes comenta que si bien el ayuntamiento, a través de la Policía Local, ha dado parte al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de este hecho, también la asociación se ha puesto en contacto con esta unidad de la Guardia Civil para solicitar que investigue el origen del vertido de forma que el autor asuma la consecuencias.
Las calles Marina Alta, Vidamar y l’Alcoià es donde se han localizado los olores más fuertes. De hecho, este viernes por la mañana, técnicos de la empresa Aguas de Valencia, que gestiona la red de suministro de Alzira, de la que forma parte la urbanización Sant Bernat, y el técnico de Medio Ambiente del ayuntamiento se han desplazado a esta zona residencial. Han abierto una decena de trapas en busca de algún rastro del vertido y también han llegado hasta la depuradora, que sufrió los efectos de la dana. La apertura de trapas ha permitido comprobar que persistía el olor a combustible que alertó a los vecinos, pero ya no han detectado restos el líquido rojizo del día anterior que sí era visible el jueves, según ha explicado Andújar.
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