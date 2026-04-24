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Susto en Alzira por un incendio en el polígono industrial

Los efectivos de bomberos han controlado las llamas, que se veían a varios kilómetros de distancia

Columna de humo en el incendio declarado en Alzira

Columna de humo en el incendio declarado en Alzira / Levante-EMV

Lucía Prieto

Pascual Fandos

Las llamas y la columna de humo negro que se dejaban ver desde diversos puntos Ribera Alta ha alertado esta tarde a los vecinos de Alzira. Según ha podido saber Levante-EMV, se trata de un incendio que se ha declarado a las 20:23 horas en el polígono industrial. Al parecer, el fuego ha afectado a una zona exterior en la que se acumulaban materiales de reciclaje o vertedero.

Al lugar han acudido dos dotaciones de bomberos y sargento de Alzira. Los efectivos desplegados han dado por controlado el incendio a las 20:52 horas.

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Columna de humo en un incendio en Alzira / Levante-EMV

La gran humareda se podía divisar a varios kilómetros de distancia, lo que ha provocado incertidumbre entre los alzireños. Sin embargo, todo ha quedado en un susto que se ha solventado con diligencia en escasos 30 minutos.

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