Un total de 40 comissions de dènou localitats opten aquest divendres a Alzira als premis Lletres Falleres
El Gran Teatre acull la gala a partir de les 19,30 hores
Alzira acull hui divendres 24 d’abril (19:30 h) la Festa de les Lletres Falleres. L’acte tindrà lloc al Gran Teatre on estan convocades les 40 comissions falleres que opten a algun dels premis de les Lletres Falleres, d’un total de dènou localitats d’arreu del territori valencià.
Gandia és la localitat que més nominacions atresora, amb un total de tretze, gràcies a set de les seues comissions. La falla Prado opta a un total de cinc reconeixements: dos en Murta, Climent Mata, Soler i Godes i Ü); seguit amb dos per la falla Sagrada Familia Corea (Malva i Climent Mata) i la falla Beniopa (Mocador i Lletres Falleres); mentre que una nominació tenen la falla Plaça del Mercat (Malva), Sant Nicolau – Mosquit (Ortifus Coherència ), Vilanona (Ortifus Portada) i Carrer Major i Passeig (Mocador).
Xàtiva també tindrà cinc comissions representades a la festa, ja que a més de Ferroviària (Climent Mata i Ortifus-Coherència), Raval (Climent Mata) i Molina Claret (Climent Mata i Ü), també estan nominades per partida doble la falla Selgas i Adjacents (premi Ortifus Portada i Murta) i la falla Espanyoleto (premi COMFET i premi Lletres Falleres).
València és altra de les localitats destacades en quant a nominacions, ja que tres de les seues falles estan distingides. La falla Diputada Clara Campoamor i la Plaça de Jesús opten a un reconeixement (Mocador), mentre que la falla Plaça de la Reina –Pau– Sant Vicent competeix per obtenir el premi Ü.
També compten amb tres falles nominades les localitats de Tavernes de la Valldigna amb fins a nou nominacions: falla Passeig (Malva, Comfet, Ortifus Coherència i Lletres Falleres), falla Cambro (Malva i Portal) i falla Prado (Ortifus Portada, Ortifus Coherència i Lletres Falleres); així com també Port de Sagunt amb la falla la Marina (Soler i Godes) i falla Luis Cendoya i Plaça Rodrigo (Ciutat de Sagunt).
Amb dos falles nominades tenim a Cullera, Torrent, Dénia, Silla, i Alzira. Pel que fa a Cullera, estaran presents la falla Rei En Jaume I amb tres nominacions (premi Bernat i Baldoví, Soler i Godes i Lletres Falleres) i la falla Raval de Sant Agustí (premi Comfet); mentre que a Dénia estan nominades la falla Saladar al premi Climent Mata i la falla Baix la Mar al premi Portal. Silla, tindrà també dues comissions que sumen un total de tres nominacions: dos de la falla Port (Soler i Godes i Climent Mata) i la falla Mercat (Bernat i Baldoví). Pel que fa a Alzira estarà la falla Pare Castells amb dos nominacions (Portal i Soler i Godes) i la falla Cantereries amb una nominació al premi Murta. Per últim, Torrent estarà representada per la falla Avinguda (dos nominacions al premi Portal de Valldigna) i la falla Poble Nou (COMFET).
Completen la presència en la gala, amb una comissió nominada, Carcaixent amb la falla Plaça Major (Climent Mata, Ortifus Portada i premi Ü); El Perelló amb la falla Poble Vell (Murta), Oliva amb la falla Barri Sant Francesc (Ortifus Coherència), Sueca amb la falla Plaça Cervantes (Malva), Sagunt amb la falla Santa Anna (Ciutat de Sagunt), Paiporta amb la falla Cervantes (COMFET), Picassent amb la falla El Mercat (Ü), Paterna amb la falla Dos de Maig i Voltants (Ortifus Portada) i Borriana amb la falla Barri Onda en dues nominacions (Bernat i Baldoví i Mocador).
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama
- El Consell activa la negociación para reducir a 35 horas la semana laboral de sus 170.000 funcionarios
- El juez desoye a la Fiscalía y prosigue la investigación a Ribó y el alcalde de Alboraia
- La feroz competencia de los 'hornos con degustación' llega a Xàtiva de la mano de una cadena china 'low cost'
- Rafael Louzán, presidente de la RFEF: 'Esperemos que FIFA acepte el Nou Mestalla como sede del Mundial
- Comienza en la Canal de Navarrés el reparto masivo de cubos para la recogida 'puerta a puerta', que se activará a finales de mayo