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Amics de la Murta ratifica en el juzgado su denuncia por la falta de inversiones en el monasterio

La entidad emplaza a que se garantice "una inversión económica y técnica real, efectiva y prolongada en el tiempo" para evitar la pérdida del patrimonio arquitectónico y natural

Un grupo de visitantes pasa junto a las ruinas del monasterio, en una imagen de archivo.

Un grupo de visitantes pasa junto a las ruinas del monasterio, en una imagen de archivo. / PERALES IBORRA

Pascual Fandos

Alzira

La asociación cultural Amics de la Murta ha comparecido en el juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Alzira para ratificar su denuncia “por la inacción y el abandono institucional” tanto del patrimonio natural como el arquitectónico del valle de la Murta. El colectivo presentó su escrito ante la Fiscalía para denunciar 16 años sin inversiones en el antiguo monasterio, un conjunto en ruinas declarado Bien de Interés Cultural (BIC), al objeto de que la justicia determine si existen responsabilidades de la Administración. El Ministerio Público remitió la denuncia al juzgado.

Amics de la Murta ha expresado su deseo de que la Justicia “clarifique las responsabilidades” del ayuntamiento y la Generalitat en este caso, y ha emplazado a que se garantice “una inversión económica y técnica real, efectiva y prolongada en el tiempo para evitar la pérdida irreversible de esos patrimonios”.

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Dos actuaciones se habían proyectado en las ruinas del monasterio en los últimos años, que se han demorado en el tiempo. Por un lado, la Conselleria de Cultura anunciaba en enero que, finalmente, tenía previsto iniciar las obras para restaurar la Torre dels Coloms de la Murta después del verano. Por lo que respecta a la anunciada inversión de 1,6 millones de euros para rehabilitar la iglesia de las ruinas del monasterio de la Murta, semanas después se conocía que el ayuntamiento se veía obligado a renunciar a la subvención concedida a la ciudad dentro del programa del 2% cultural del Gobierno, tras no conceder la Conselleria de Cultura la autorización para la ejecución del proyecto de restauración presentado.

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