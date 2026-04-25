Amics de la Murta ratifica en el juzgado su denuncia por la falta de inversiones en el monasterio
La entidad emplaza a que se garantice "una inversión económica y técnica real, efectiva y prolongada en el tiempo" para evitar la pérdida del patrimonio arquitectónico y natural
La asociación cultural Amics de la Murta ha comparecido en el juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Alzira para ratificar su denuncia “por la inacción y el abandono institucional” tanto del patrimonio natural como el arquitectónico del valle de la Murta. El colectivo presentó su escrito ante la Fiscalía para denunciar 16 años sin inversiones en el antiguo monasterio, un conjunto en ruinas declarado Bien de Interés Cultural (BIC), al objeto de que la justicia determine si existen responsabilidades de la Administración. El Ministerio Público remitió la denuncia al juzgado.
Amics de la Murta ha expresado su deseo de que la Justicia “clarifique las responsabilidades” del ayuntamiento y la Generalitat en este caso, y ha emplazado a que se garantice “una inversión económica y técnica real, efectiva y prolongada en el tiempo para evitar la pérdida irreversible de esos patrimonios”.
Dos actuaciones se habían proyectado en las ruinas del monasterio en los últimos años, que se han demorado en el tiempo. Por un lado, la Conselleria de Cultura anunciaba en enero que, finalmente, tenía previsto iniciar las obras para restaurar la Torre dels Coloms de la Murta después del verano. Por lo que respecta a la anunciada inversión de 1,6 millones de euros para rehabilitar la iglesia de las ruinas del monasterio de la Murta, semanas después se conocía que el ayuntamiento se veía obligado a renunciar a la subvención concedida a la ciudad dentro del programa del 2% cultural del Gobierno, tras no conceder la Conselleria de Cultura la autorización para la ejecución del proyecto de restauración presentado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los proveedores de Mercadona en España y Portugal disparan sus inversiones un 31% al llegar a 1.700 millones
- La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama
- El juez desoye a la Fiscalía y prosigue la investigación a Ribó y el alcalde de Alboraia
- Denuncia pública de acoso en plena calle de València: 'Tengo miedo de bajar a tirar la basura
- Buscan a una joven de 12 años desaparecida en Sagunt
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- El cinturón verde de l’Albufera, pendiente de las obras de la elevación de la pista de Silla
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos