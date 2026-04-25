Carcaixent documenta las nuevas pintadas nazis para denunciar ante la Fiscalía su proliferación

El Ayuntamiento de Carcaixent se dispone a documentar las nuevas pintadas con simbología nazi y mensajes de odio que vuelven a llenar las calles, tras la proliferación de grafitis por paredes y mobiliario urbano en los últimos meses, al objeto de interponer una denuncia en la Fiscalía para tratar de identificar y actuar contra el autor. La Policía Local ya ha reforzado el servicio de vigilancia con este mismo objetivo.

El anuncio lo realizó la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, en la reunión mantenida esta semana con asociaciones ciudadanas y grupos políticos para valorar una respuesta institucional a la concentración que el grupo ultra Núcleo Nacional protagonizó el lunes en el cementerio para homenajear al genocida croata Vjekoslav Luburic, coincidiendo con el aniversario de su asesinato.

Condena judicial

La preocupación por la nueva proliferación de pintadas con simbología nazi en las calles afloró en esta reunión y la alcaldesa ha manifestado su determinación a “poner todos los medios para atajar estas acciones”. Se trata de un problema que se arrastra desde hace casi una década, y que incluso derivó en una condena judicial a un vecino que fue sorprendido en varias ocasiones realizando estas pintadas, aunque las autoridades consideran que no se trata ahora de la misma persona.

Una esvástica en otra céntrica calle de Carcaixent. / Levante-EMV

“Antes actuaba con un patrón de espacio y tiempo, pero ahora no. Están apareciendo muchas pintadas, es una exageración, se han llegado a realizar pintadas por la mañana en el centro del pueblo”, ha detallado Almiñana, que estima que esta situación se arrastra desde hace unos cinco o seis meses, tras un período un parón en la realización de grafitis nazis y racistas.

Almiñana también ha revelado que el ayuntamiento se ha dirigido al juzgado para dejar constancia de que el autor confeso de cientos de pintadas con simbología nazi o xenófoba no ha cumplido íntegramente la condena que le impuso el juzgado en 2023. Entonces, un acuerdo entre la Fiscalía y las acusaciones particulares, entre ellas el ayuntamiento y el colectivo antifacista FACA, permitió al acusado evitar la prisión, con el compromiso de colaborar en la eliminación de las pintadas realizadas, realizar un curso de igualdad y no discriminación, pagar una multa y costear los daños ocasionados, además de no volver a delinquir entre tres años. El condenado se declaró insolvente y, según deja entrever la propia alcaldesa, no acabó de borrar su huella.

A lo largo del año pasado volvieron a proliferar pintadas con mensajes de odio, homófobos o racistas y la situación se ha agudizado en los últimos meses.

Los colectivos sociales y los grupos políticos que habían reclamado una respuesta a la concentración de los ultras de extrema derecha en el cementerio decidieron en la reunión del martes consensuar una declaración que está previsto que se eleve al próximo pleno para que la corporación municipal exprese su rechazo a actos de exaltación de ideologías totalitarias o antidemocráticas y se trabaje en considerar la declaración de Carcaixent como ciudad libre de odio.

La posibilidad de forzar un traslado de los restos del genocida croata que colaboró con los nazis, que también se planteó en la reunión, se presume más complicada, ya que existe un derecho funerario y la última palabra la tiene la familia o no ser que la resolución del Ministerio de Memoria Democrática que ordena retirar el escudo fascista que hay en el mausoleo e instalar un cartel informativo que contextualice quién es la persona que hay enterrada, lleve a los descendientes a decidir el traslado. Vjeksolav Luburic, conocido por el sobrenombre de “el carnicero”, fue uno de los dirigentes del campo de concentración y exterminio de Jasenovac donde, según los últimos estudios, fueron asesinados no menos de 90.000 personas.