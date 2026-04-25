Doble final para Castellonense y Alzira con objetivos distintos: liderato y permanencia

Los dos equipos de la Ribera disputan sendas finales durante el domingo. La UD Castellonense recibirá a las 11’15 al At. Saguntino y la UD Alzira visitará a su homónima de Vall d’Uixó a las 17 h. Los de Castelló necesitan imperiosamente la victoria que corte la racha de dos derrotas consecutivas y sobre todo no perder el liderazgo a dos jornadas para el final. Los ribereños afrontan el partido con cuatro puntos de ventaja sobre los del Camp de Morvedre, que de perder se podrían quedar en uno. En ese caso, por la tarde, el At. Levante les podría sobrepasar en la clasificación si gana a la Nucia. De conseguir los de Iñaki Rodríguez los tres puntos, alejarán definitivamente a los saguntinos y podrían casi sentenciar la liga si los granotas pinchan en la Nucia. Rodríguez no podrá sentarse en el banquillo por sanción.

En la vertiente negativa, la UD Alzira necesita imperiosamente los tres puntos para afrontar las dos últimas jornadas con esperanzas de permanencia. Y no solo por eludir los tres últimos puestos sino también el cuarto y quinto por la cola que podrían suponer el descenso por arrastre si especialmente Castelló B e Intercity se ven abocados a bajar. Su rival, la UD Vall d’Uixó jugará con la tranquilidad de tener la salvación en el bolsillo desde hace jornadas e incluso una remota posibilidad de jugar el play-off. Los de la Plana Baixa han mejorado en la segunda vuelta, especialmente en casa, donde se habían dejado demasiados puntos tanto por fallar seis penaltis como por goles recibidos en tiempo añadido. De los últimos ocho partidos solo perdió 1-0 en Buñol contra el At. Levante. Además, el conjunto de José Manuel Descalzo es muy firme en defensa. Es el segundo menos goleado con 24 tantos en 31 partidos. El técnico tendrá las bajas ya consabidas de Iván García y Burri (que formó parte del Juvenil alzirista hace nueve temporadas) mientras que Ximo Forner podría tener algunos minutos.

“Es un partido en el que tendremos que estar muy atentos. Son fuertes en defensa y salen muy bien con juego directo hacia su delantera”, explicó el técnico alzirista Pascu Domingo. El exblaugrana Adri Domínguez es su máximo goleador con siete tantos. El de Riba-roja deberá convocar a dos futbolistas del juvenil después de las tres lesiones sufridas en Sagunt. La más dura es la del central Chust, que será operado el sábado de ligamento cruzado en Barcelona y se perderá los próximos 7-8 meses. También fueron sustituidos Gomis y Jefrie y tampoco podrán viajar. “Esperamos que Gomis esté disponible la semana que viene. Jefrie será más complicado”, añadió Pascu.

El último partido en la localidad de la Plana se jugó hace 25 años con triunfo blaugrana por 0-3 con goles de Romero, Álex y Roberto Navarro en los primeros 24 minutos de juego.

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Los azulgranas estarán acompañados por al menos una cincuentena de aficionados. Hasta el mismo domingo a las 15 h. cuando salga el bus desde la plaza del Reino se pueden apuntar y además entrar al José Mangriñán por 10 €. A los que viajen en coche la entrada les costará 15. Con la permanencia en el bolsillo no se espera gran presencia de la hincada local ya que se celebra el “Bou de les Festes del Campanar” que tiene gran atractivo entre los valleros.