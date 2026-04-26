Estes són les comissiones premiades en la Festa de les Lletres Falleres celebrada a Alzira
La falla Passeig de Tavernes de la Valldigna es va erigir en la gran triomfadora a l’aconseguir dos dels reconeixements, els premis al contingut del llibret i al millor contingut infantil, i Gandia la localitat amb un major nombre de falles premiades
La falla Passeig de Tavernes de la Valldigna es va erigir en la gran triomfadora de la festa de les Lletres Falleres 2026 celebrada la nit de divendres al Gran Teatre d'Alzira a l’aconseguir dos dels reconeixements: el premi Lletres Falleres al contingut del llibret, i el premi COMFET al millor contingut infantil publicat en un llibret de falla.
D’altra banda, Gandia va ser la localitat amb un major nombre de falles premiades, amb un total de cinc. La falla Corea va aconseguir el premi Malva a la millor poesia satírica amb “Memòries de futur”, de Salvador Bolufer; mentre que la falla Beniopa va ser reconeguda amb el premi Mocador al millor assaig amb “La tradició i la innovació en la festa de les falles”, de Ricard Català Gorgues. La falla Vilanova va guanyar el premi Mestre Ortifus – JLF de Cullera a la millor portada, la falla Sant Nicolau Mosquit el premi Mestre Ortifus – Roís de Corella a la Coherència del llibret i la falla Plaça Prado va aconseguir el premi Murta al millor microrelat amb “Encara crema”, de Pepe Santatecla.
A més a més, el premi Soler i Godes al millor article publicat en un llibret de falla va ser per a “Tindre la llengua llarga”, de Salva Andrés per a la falla Rei En Jaume I de Cullera; mentre que el premi Climent Mata autonòmic al millor disseny i maquetació va recaure en la falla Saladar de Dénia. La falla Cambro de Tavernes de la Valldigna es va erigir en guanyadora del premi Portal de Valldigna a la millor poesia lírica amb el poema de José Colero “La insubornable soledat del foc” i el premi Bernat i Baldoví al millor sainet va ser per a la falla Mercat de Silla amb “El besapeus” de Josep Mª Tomás González. El premi Ü a la millor il·lustració va ser per a la falla Plaça de la Reina, Pau i Sant Vicent de València amb “Obrim en falles” de Luna Pan; i el premi ESFAXAT al millor contingut satíric breu va ser per a Javier Nácher.
Pel que fa als premis amb vessant local i comarcal, la falla Ferroviària de Xàtiva es va emportar el premi Climent Mata local, mentre que la comissió Lluís Cendoya de Sagunt va guanyar el premi Ciutat de Sagunt al millor assaig publicat en un llibret de la comarca del Camp de Morvedre amb el treball de César Rubio “Ahir i avui del discurs crític en les festes populars: la sàtira en les falles i el Carnaval de Cadis”.
La festa de les Lletres Falleres, celebrada al Gran Teatre d’Alzira, va reunir amb centenars de persones d’un total de 40 comissions falleres de 19 localitats diferents.
