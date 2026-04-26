Luis Gisbert se convierte en el nuevo presidente de las Fallas de Alzira con el 68 % de los votos emitidos

Luis Gisbert dirigirá la Junta Local Fallera de Alzira durante los próximos dos años tras imponerse de forma clara en las elecciones celebradas este domingo, en una jornada histórica ya que por primera se aplicaba el sufragio universal entre los falleros mayores de 18 años censados en la ciudad.

Un total de 926 electores de los 6.525 que tenían derecho a voto han participado en las elecciones, lo que representa un 14 % del censo. Gisbert ha obtenido el respaldo de 629 electores, casi el 68 % de los votos emitidos, mientras que Bernardo Cortés ha recabado 259 apoyos. El recuento ha deparado 18 votos en blanco y 20 nulos.

La junta directiva que acompañará a Gisbert en la JLF de Alzira. / Levante-EMV

Otra de las grandes incógnitas de la jornada, junto al nombre del nuevo presidente de la JLF, era el nivel de participación en un sistema inédito en una jornada festiva. Se trataba de las primeras elecciones con el reglamento que entró en vigor el 20 de marzo de 2025 y, si bien el nivel de participación es bajo, haber movilizado a cerca de un millar de falleros deja en el ambiente una sensación de relativa satisfacción, ya que podía haber sido peor.

El Salón Valenciano del Círculo Alzireño ha acogido las mesas electorales. / Pascual Fandos

La JLF había repartido el censo electoral en seis mesas con 1.088 falleros adscritos a cada una de ellas que ha abierto a las 9 de la mañana. La jornada ha transcurrido con normalidad hasta el cierre de las urnas que, a partir de las 20 horas, ha dado paso al recuento.

Una vez contabilizadas las papeletas de todas las urnas, se ha permitido la entrada a los dos aspirantes para conocer el resultado de las elecciones.