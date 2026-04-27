El alcalde de Alzira destituye al asesor de Vox que llamó "cocainómanos y puteros" a los miembros del Gobierno

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha destituido en los últimos días tanto al secretario del grupo municipal de Vox, Ángel Aparisi, el asesor que llamó “cocainómanos, puteros, defraudadores y acosadores” a los integrantes del Gobierno en un programa de la emisora municipal, como al asesor del grupo de Ciudadanos, en este caso Juan Pedro Martín, al que atribuye haber incurrido en causa de incompatibilidad al ostentar el cargo de administrador de una empresa a la vez que trabaja como personal eventual.

Pérdida de confianza

Las resoluciones de alcaldía por las que Domínguez cesa a ambos como personal de confianza también aluden a un episodio en el que tanto Martín como Aparisi accedieron al polideportivo municipal Fontana Mogort para tomar imágenes de unas goteras cuando la cubierta se acababa de reparar, a pesar de las restricciones de acceso al estar la obra inacabada, una conducta que el alcalde considera inapropiada. El decreto de alcaldía concluye que se ha producido una pérdida de confianza que justifica la destitución de ambos y que el cese es un mecanismo suficiente y adecuado sin necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario previo.

Secretarios de apoyo en la oposición

Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alzira cuentan al menos con un secretario de apoyo o asesor que, en la práctica, designa la alcaldía a propuesta de cada partido, siguiendo un costumbre que se arrastra desde hace prácticamente 40 años, cuando la oposición forzó esta medida en uno de los mandatos de Francisco Blasco, y que todas las corporaciones han respetado. La medida buscaba en sus inicios ofrecer medios a la oposición para ejercer su labor. El alcalde los designa y también tiene la potestad de destituirlos, si bien Domínguez se ha pertrechado de informes jurídicos antes de dar el paso.

Los insultos del asesor de Vox se produjeron en un debate público en la emisora Alzira Ràdio. El PSOE, socio de Compromís en el gobierno, aprovechó el pleno de marzo para reclamar medidas contundentes “políticas o jurídicas ante esos abusos, injurias y calumnias” que, según expuso el edil Vicent de la Concepción, había dirigido a los integrantes del equipo de gobierno municipal. Ya en ese pleno, Domínguez respondió que se encontraba a la espera de un informe jurídico que había solicitado, que marcaría su decisión, si bien dejó entrever que también habría que reclamar responsabilidades políticas a los responsables de cada partido que habían propuesto su designación. El asesor de Vox niega que dirigiera esos insultos a los miembros del equipo de gobierno local y enmarca sus palabras en una alusión al Gobierno central.

Incompatibilidad del asesor de CS

No obstante, todo apunta a que los informes a los que aludía en ese pleno el alcalde no correspondían tanto a las declaraciones de Aparisi en los días previos como al análisis de la situación del secretario de grupo de Ciudadanos, que ha sido el primero en ser destituido. El decreto de cese está fechado el 21 de abril y Domínguez convocó el viernes 24 al interesado para comunicarle su decisión.

Juanpe Martín y Aparisi (Vox) tras participar en una tertulia de Alzira Ràdio. / Facebook

Esta resolución se centra en su función como administrador de una mercantil de gestión de ocio y servicios deportivos, de la que posee el 50 % del capital. Los servicios jurídicos concluyen que la Ley de Incompatibilidades de los funcionarios al servicio de las Administraciones regula expresamente algunas prohibiciones en el ejercicio de actividades privadas y que el secretario de grupo de la formación naranja “se encuentra incurso en causa de incompatibilidad” y, al parecer, el informe jurídico argumenta al personal eventual le resulta de aplicación "el régimen general de los funcionarios de carrera en aquello compatible con su condición".

El decreto no alude al incidente en forma de airada discusión que protagonizaron el secretario de Cs y el teniente de alcalde Enrique Montalvá al finalizar el pleno de mes de enero.

Martín ha declinado realizar cualquier declaración hasta después del pleno del miércoles, en que se dará cuenta del decreto de destitución.

No ha trascendido si el alcalde cubrirá las vacantes con personal de confianza propio o volverán a ser Vox y Ciudadanos los que propongan a sus asesores.

Domínguez ya destituyó a finales de 2024 a un asesor de UCIN, socio en el gobierno municipal, y con la guerra abierta ya en el grupo independiente, por ejercer su actividad privada sin haber solicitado la compabilidad, en ese caso tras instruir un expediente disciplinario.