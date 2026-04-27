El Alzira pierde y regresa a puestos de descenso directo

La UD Alzira deberá ganar los dos últimos partidos de la temporada para tener opciones de permanencia en Tercera RFEF. Los errores en ataque unidos a un único error defensivo condenaron a los azulgranas a una nueva derrota, 1-0 en Vall d’Uixó. Los alziristas siguen antepenúltimos a un punto del primer equipo que se salva directamente del descenso a Lliga Comunitat y dos del siguiente rival. Ese será el primer frente. El segundo se dirimirá el próximo domingo a las 14 h. Se sabrá ya si uno o varios equipos valencianos descienden a Tercera o juegan el ‘play-out’ de permanencia y por tanto qué posición supondrá la salvación definitiva en la última jornada a falta de que un equipo valenciano suba en el ‘play-off’ a Segunda RFEF junto al campeón del grupo 6.

Todas estas cábalas son producto de los numerosos errores de los alziristas en el José Mangriñán de Vall d’Uixó. En su quinto partido en el banquillo, Pascu Domingo alineó a Dolz; Abraham, Boronat, Bono, Sento; Carles Marco, Rigo, Cristian, Bryan, Traver y Dieguito. Bono y Sento sustituían en defensa a los lesionados Chust y Jefrie mientras que Bryan y Dieguito volvían al once inicial semanas después de perder la condición de titulares.

En una primera parte en la que primó el centrocampismo fueron los azulgranas los únicos que buscaron el marco rival. Al cuarto de hora Bryan disparó desviado desde 25 metros y diez minutos después Boronat cabeceó cerca de palos una falta pero en fuera de juego. Tras el descanso, el Alzira redobló su iniciativa hacia el marco contrario ya que era quien más necesitaba los puntos. Los valleros tenían una mínima opción de jugar el ‘play-off’ pero no arriesgaban. En este tiempo fue Dieguito quien no encontró los tres palos hasta en tres ocasiones. Los locales dieron un paso adelante, primero con una rosca de Borja Vicent que se fue cerca de la escuadra y después con un cabezazo de Adri Domínguez que sacó Dolz con una estirada. Al filo del último cuarto de hora Carles Marco no controló un balón que cazó Fernan y con un zurdazo cruzado batió a Dolz. Cuando pasaban seis minutos del tiempo reglamentario Sento aún tuvo el empate pero su cabezazo se fue alto. Pese a la victoria, los locales se quedaron sin opciones de ‘play-off’ por la victoria de la Nucia.

Ahora solo queda hacer lo no conseguido en toda la liga, ganar dos partidos seguidos, y esperar que Atzeneta y Crevillent fallen. Los azulgranas recibirán al Utiel, que necesita la victoria para no bajar definitivamente a Lliga Comunitat y visitarán el siempre complicado campo del Buñol que no se juega nada. El Atzeneta debe enfrentarse al Ontinyent y Castellonense mientras que el Crevillent tiene un calendario más “amable”, el descendido Recambios Colón y en casa recibir al salvado Roda.