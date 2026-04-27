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Los calcetines con la Senyera del alcalde de Alberic dan el golpe un 25 de abril

Carratalá participaba con su comparsa en la celebración del Mig Any de los moros y cristianos

Carratalá, justo en el centro de la &quot;filà&quot;, en el desfile del sábado, 25 de abril, con los calcetines de la Senyera.

Carratalá, justo en el centro de la "filà", en el desfile del sábado, 25 de abril, con los calcetines de la Senyera. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Alzira

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, dio el golpe con los calcetines con los colores de la Senyera que lució el sábado durante su participación en el desfile del Mig Any Fester de los moros y cristianos de su localidad. Carratalá pertenece a la comparsa Alcosserins.

Los calcetines

Los calcetines del alcalde destacan entre los del resto de integrantes de la comparsa. / Levante-EMV

La indumentaria que lucían los integrantes de esta “filà”, de la que también forma parte el alcalde de Gavarda y presidente de la diputación, Vicent Mompó, que no participó en el desfile del sábado, dejaba a la vista esos coloridos calcetines en una fecha señalada como la del 25 de abril, la conmemoración de la batalla de Almansa que supuso la pérdida de los fueros valencianos. La elección no fue casual.

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