Vaivén
Los calcetines con la Senyera del alcalde de Alberic dan el golpe un 25 de abril
Carratalá participaba con su comparsa en la celebración del Mig Any de los moros y cristianos
Alzira
El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, dio el golpe con los calcetines con los colores de la Senyera que lució el sábado durante su participación en el desfile del Mig Any Fester de los moros y cristianos de su localidad. Carratalá pertenece a la comparsa Alcosserins.
La indumentaria que lucían los integrantes de esta “filà”, de la que también forma parte el alcalde de Gavarda y presidente de la diputación, Vicent Mompó, que no participó en el desfile del sábado, dejaba a la vista esos coloridos calcetines en una fecha señalada como la del 25 de abril, la conmemoración de la batalla de Almansa que supuso la pérdida de los fueros valencianos. La elección no fue casual.
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