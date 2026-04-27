El Castellonense se deja dos puntos en l'Almenà, aunque aumenta su ventaja al frente de la tabla

Los últimos partidos de liga son pura tensión y en ocasiones duran más de 90 minutos. Es lo que le pasó el domingo a la UD Castellonense que pasó de la euforia al pesimismo y de nuevo al optimismo en unas horas. Después de dos derrotas seguidas, el liderato se había quedado con un solo punto de holgura con el segundo y cuatro con su siguiente rival, el At. Saguntino. Corría el minuto 72 cuando se desató la locura en l’Almenà con el gol de Iker Garijo. Como mínimo se podría mantener el punto de ventaja con el At. Levante y los saguntinos quedaban eliminados de la carrera por el título y consecuente ascenso. Sin embargo, el equipo de Guillem Beltrán se caracteriza por luchar hasta el final y en el 89 empataban el encuentro para dejar el 1-1 final.

La vida del Castellonense quedaba en manos del At. Levante que por la tarde jugaba en la Nucia. Durante 40 minutos, los granotas fueron líderes del grupo, desde que marcó Brandon en el 41, consolidado con otro tanto de Usedo en el 47, hasta que el nuciero Gorxa lograba el empate a dos. Cuando corría el minuto 93 del encuentro en el Camilo Cano volvió la euforia al conjunto local con el 3-2 marcado precisamente por el ex del Castellonense Ferran Giner. A 100 km. de distancia, en el Castelló ribereño volvía la alegría con el retorno del liderato, ahora con dos puntos de ventaja sobre los levantinistas.

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Las dos últimas jornadas serán con horario unificado, el sábado a las 18’30 h. El Castellonense será equipo de 2ª RFEF si gana en Alicante al Hércules B y el día 9 al Atzeneta en l’Almenà. Cabe recordar que los de la Vall d’Albaida les han ganado el último partido de liga de las dos últimas temporadas y hace un año ya privó a los ribereños del título de liga. El At. Levante le resta recibir al Villarreal C, al cual ha de defender el cuarto puesto y si puede, atacar el tercero, y por último visitar al Ontinyent que ya no tiene opciones de play-off. Por último, el Saguntino visitará al Vall d’Uixó y recibirá al Hércules B, ambos ya salvados.