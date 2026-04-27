Catorce investigados por desórdenes públicos, amenazas y cánticos racistas en Alginet

La Guardia Civil ha investigado a catorce hombres por tomar varias calles de Alginet golpeando mobiliario público y realizar amenazas y cánticos racistas. En los hechos está implicado también un menor de 13 años que resulta inimputable penalmente.

Los hechos tuvieron lugar en enero de 2026, cuando componentes de Guardia Civil y Policía Local de Alginet encontraron un grupo de personas con pasamontañas en las inmediaciones de la parada del metro de esa localidad de la Ribera Alta. Algunas de estas personas portaban bates y otros golpeaban el mobiliario urbano mientras emitían amenazas de muerte y expresiones de odio al colectivo árabe. Además, gritaban por la calle y lanzaban artefactos pirotécnicos de gran potencia, según ha informado la Comandancia de la Guarcia Civil y la Policía Local en un comunicado conjunto.

Si bien actuaron conjuntamente, los encapuchados huyeron de manera dispersa, pero la labor policial logró identificar in situ a parte de los autores y el posterior visionado de imágenes de seguridad permitió identificar a otros muchos. Se aprehendieron dos bates de béisbol.

En total, se ha identificado a quince personas en días posteriores a los hechos. Cinco de ellas menores de edad (uno de ellos menor de 13 años y, por tanto, inimputable). Se trata de hombres españoles de entre 40 y 13 años. Se les imputa un delito de promoción e incitación pública al odio y otro de desórdenes públicos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet en funciones de Guardia y a la Fiscalía de menores.