Detenido en Cullera tras asaltar una vivienda con los propietarios dentro y robar en varios vehículos

Un hombre ha sido detenido en Cullera acusado de asaltar una vivienda habitada en la zona del Dosel y cometer robos en al menos dos vehículos durante la misma madrugada, según han confirmado vecinos de la zona así como fuentes próximas a la investigación.

Los hechos se produjeron a primera hora del sábado, cuando los moradores de una caseta situada en el entorno del camino del Dobleret alertaron a los servicios de emergencia tras detectar la presencia de intrusos en el interior mientras dormían. Según su testimonio, uno de los asaltantes utilizó una linterna en el interior del inmueble, lo que despertó a uno de los residentes, que reaccionó de inmediato.

A la llegada de las patrullas, los sospechosos ya habían abandonado el lugar. No obstante, en las inmediaciones se localizaron diversos objetos presuntamente sustraídos, preparados para ser trasladados, lo que evidenciaba la rapidez de la huida.

Daños en vehículos y dispositivo de búsqueda

En el marco del operativo de vigilancia desplegado en la zona, los agentes localizaron dos vehículos con daños, principalmente en las lunas traseras, que podrían estar relacionados con los mismos autores. Este hallazgo llevó a reforzar el dispositivo en caminos y accesos próximos al litoral.

Fue en este contexto cuando una patrulla interceptó a un individuo que caminaba por la zona y cuya descripción coincidía con la facilitada por las víctimas. Durante el registro, los agentes encontraron entre sus pertenencias diversos objetos, entre ellos las llaves de uno de los vehículos afectados.

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Reconocimiento y detención

El sospechoso fue detenido en el acto como presunto autor de los robos. Posteriormente, las víctimas lo reconocieron, lo que reforzó su implicación en los hechos investigados. Las mismas fuentes señalan que no sería la primera vez que esta persona es arrestada por delitos similares en Cullera, lo que apunta a una posible reiteración delictiva. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar si existen más implicados y esclarecer el alcance total de los robos cometidos durante la madrugada en esta zona del término municipal.