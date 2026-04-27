El fotógrafo de l'Alcúdia Álvaro Ruiz logra un oro en la Copa del Mundo de Reikiavik

El fotógrafo de l’Alcúdia Álvaro Ruiz ha logrado la medalla de oro mundial en la categoría de Arte Ilustrativo en la World Photographic Cup 2026, celebrada en Reikiavik (Islandia), uno de los certámenes más prestigioso de la fotografía profesional a nivel internacional.

La obra con la que Ruiz ha ganado la medalla de oro en la Copa del Mundo. / Álvaro Ruiz

La final, celebrada el sábado, reunió en la capital islandesa a más de 50 países. La obra de Ruiz fue reconocida por el jurado por su solidez conceptual, su cuidada dirección artística y su capacidad para construir una imagen de gran impacto visual.

El seleccionador nacional, José Hidalgo, ha explicado que la categoría de Arte Ilustrativo distingue trabajos que destacan por su creatividad y por la construcción de escenas que van más allá de la fotografía documental, integrando elementos narrativos, técnicos y artísticos. En este ámbito, la propuesta del fotógrafo valenciano logró posicionarse como la mejor del mundo de su disciplina.

Este reconocimiento supone uno de los hitos más importantes en la trayectoria de Ruiz, que suma en su palmarés numerosos premios, y sitúa a l’Alcúdia y a la Comunitat Valenciana en el panorama internacional de la fotografía creativa.

Subcampeón por equipos

El éxito individual de Álvaro Ruiz se enmarca en el gran resultado del equipo español, que ha alcanzado el subcampeonato del mundo en la World Photographic Cup 2026, tras el título conseguido en 2024 en Dallas (Texas).

La selección española, coordinada por la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen (FEPFI) y dirigida por el seleccionador nacional José Hidalgo (Pph), ha consolidado un equipo competitivo con presencia destacada en distintas categorías.

La World Photographic Cup, conocida como la “Copa del Mundo de la Fotografía”, reúne anualmente a países de todo el mundo y reconoce la excelencia técnica y creativa en la imagen profesional. La victoria de España refuerza su posición como una de las potencias internacionales en el sector.