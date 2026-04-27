El nuevo presidente de las Fallas de Alzira buscará fórmulas que incentiven la participación sin cambiar voto universal

El día después de su elección como presidente de la Junta Local Fallera de Alzira en una jornada inédita en la historia de las Fallas de la ciudad, ya que por primera vez se aplicaba el sufragio universal entre los falleros mayores de 18 años, Luis Gisbert muestra su satisfacción por el apoyo recibido -casi el 70 % de los votos emitidos-, pero también el sabor agridulce por la baja participación, ya que solo un 14,20 % del censo acudió a la llamada con las urnas.

Gisbert no cuestiona el sistema de elección que regula el nuevo reglamento y, si bien advierte que es pronto para plantear cambios, sí se muestra dispuesto a buscar formas de aumentar la participación, “en consenso con los presidentes de las comisiones alzireñas y escuchando a los falleros”.

“Nos hubiera gustado que hubiera venido mucha más gente a votar, pero es la primera vez que se aplica este sistema y tenemos dos años para valorarlo y revisarlo, no cambiar el modelo, que a mi personalmente me gusta, pero hay que intentar mejorarlo para que haya más gente que tenga ganas de venir a votar”, ha señalado Gisbert, que ha querido agradecer su participación a todos los falleros que votaron ayer.

La nueva directiva que encabeza Luis Gisbert tiene previsto mantener este lunes una reunión con la la anterior ejecutiva para formalizar el traspaso de poderes, en este caso de llaves de la sede y contraseñas de acceso a las aplicaciones informática que utiliza la JLF, y también anuncia una reunión con los presidentes, previsiblemente este miércoles, para presentar al nuevo equipo de trabajo que asumirá el mando en la JLF. Gisbert prevé reunirse en breve con las falleras mayores de la ciudad, sus cortes de honor y sus familias a modo de presentación formal e intercambiar opiniones como primeros pasos de una junta que se pone en marcha con el ánimo de “mejorar lo que tenemos a través del consenso con los presidentes y escuchando a los falleros”, incide Gisbert como filosofía de su gestión, en la que también pretende implicar y dar protagonismo a la gente joven. El siguiente paso será abrir el plazo para la presentación de candidatas a fallera mayor de la ciudad.

Como adelantó Levante-EMV en su edición digital, Luis Gisbert se convirtió el domingo en el nuevo presidente de la JLF de Alzira tras imponerse de forma contundente a Bernardo Cortés por 629 votos a 259. Era la primera vez que se celebraban unas elecciones con las urnas abiertas a todos los falleros y el nivel de participación era una de las grandes incógnitas. Finalmente se acercaron al Salón Valenciano del Círculo Alzireño la Gallera 926 electores de los 6.525 que tenían derecho a votar, lo que representa poco más del 14 %.