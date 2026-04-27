Los Premios Literarios Joan Fuster de Sueca reconocen la excelencia del alumnado en el mundo de las letras

El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acogido, un año más, el acto de entrega de los 42 Premis Literaris Joan Fuster, promovidos por el instituto de Secundaria de Sueca que lleva el nombre del escritor. Junto a las categorías de Narrativa, Poesía y Teatro, en las que exclusivamente puede participar el alumnado del IES Joan Fuster, hace cuatro ediciones que se sumó a la convocatoria la categoría de Ensayo, patrocinada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sueca, en la que se abre la posibilidad de participar al alumnado de todos los centros educativos valencianos que cursen cuarto de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

La concejal Mercé Sorrentino, durante su intervención. / Levante-EMV

El acto de entrega de los galardones ha contado con la presencia de la concejal de Cultura, Mercé Sorrentino; la primera teniente de alcalde y concejal de Promoción Lingüística, Pilar Moncho; la concejal de Igualdad, Sari Sáez; el concejal Joan Carles Vázquez; el diputado autonómico, Benjamín Mompó; la académica y secretaria de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Imma Cerdà; el profesor de la Universitat de València, Ricard Herrero, en representación de la Càtedra Joan Fuster; la vocal del Consell Valencià de Cultura Dolors Pedrós; el presidente de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera, Joan Cortés, en representación de Escola Valenciana; profesorado del IES Joan Fuster, miembros del AMPA, alumnado y familiares.

En su intervención, la concejal de Cultura, Mercé Sorrentino, ha mostrado su satisfacción por la celebración de una nueva entrega de estos premios, “mis felicitaciones a los ganadores y ganadoras, pero también a los que este año os habéis atrevido a escribir en valenciano, a crear, a imaginar, y a decir lo que pensáis con vuestra propia voz. Vuestra mirada es importante y nuestra lengua también. Ya sabéis: callar es decir que sí”. Sorrentino ha tenido palabras de agradecimiento hacia el instituto Joan Fuster, su comunidad educativa, el AMPA, Escola Valenciana, la Acadèmia Valenciana de la Lengua, la Cátedra Joan Fuster y el Espai Joan Fuster, “por su implicación”. Pero, especialmente, ha agradecido la colaboración del profesorado del IES Joan Fuster y del resto de centros participantes. Finalmente, ha dedicado unas palabras a las familias del alumnado, “porque fomentar la lectura y la escritura en valenciano es una labor compartida que da frutos a largo plazo”.

El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acogido la entrega de premios. / Levante-EMV

En la categoría de Ensayo, han participado 22 centros educativos valencianos con un total de 121 ensayos presentados. Los trabajos premiados en esta edición han sido: primer premio “Tot està bé”, de Raquel Oliver Garcerán, IES Almussafes (Almussafes); segundo premio “Un fantasma recorre Europa”, de Pau Devesa Fernández, IES El Caminàs (Castellón de la Plana); tercer premio “Contra la tirania de l'instant”, de Iago Huerta Macario, CEEDCV - Centro Específico de Educación a Distancia (València); cuarto premio “El mòbil: un espill que no reflecteix”, de Sara Fernández Moreno, IES Beatriu Fajardo de Mendoza (Benidorm); quinto premio “Què vull ser de major?”, de Aitana Sáiz García, IES Ramon Muntaner (Xirivella); y sexto premio, “El poder de la desinformació”, de Elena Ferrús Meseguer, IES Joan Fuster (Sueca). En cuanto a los accésits, han sido para: “Moure's no sempre és avançar”, de Cristina Falcó Fernández; CEEDCV - Centro Específico de Educación a Distancia (València); “L'espai que ens uneix: el valencianisme”, de Adrián Climent Blasco, IES Rei en Jaume (Alzira); “La desigualtat silenciosa”, de Ema Vaitkunaite, colegio Luis Vives (Sueca); y “El luxe d'elegir”, Laia Martí Selfa, IES Joan Fuster (Sueca).

En el resto de categorías, cuya dotación económica de los premios corresponde al AMPA del IES Joan Fuster, y que cuentan con la participación exclusiva del alumnado del IES Joan Fuster, los trabajos reconocidos han sido:

- Narrativa. 1º y 2º de ESO: primer premio “Cendra”, de Xuso Torres Sendra; y segundo premio “L’últim toc”, de Alba Hernández Tomás.

- Poesía. 1º y 2º de ESO: primer premio “Sentiments molt nostres”, de Aitana Gómez Pérez; y segundo premio “Indecència”, de Xuso Torres Sendra.

- Narrativa 3º y 4º de ESO: primer premio “Ona”, de Nerea Ortells Villalva; y segundo premio “Estius a cal tio Jordi”, de Neus Bellido Doñate.

- Poesía 3º y 4º de ESO: primer premio “Poesia”, de Yasmín Saidí Kab; y segundo premio (ex aequo) “Art d’amar”, de Jorge Rebull Malonda e “Inefable realitat”, de Alaa Saidí Kab.

- Narrativa Bachillerato y Ciclos Formativos: primer premio “El putxero”, de Laira Nascimento Torremocha; y segundo premio (ex aequo) “L’últim crit”, de Niurka Cebolla Penella y “El mocador roig”, de Clara Martínez Malonda.

- Poesía Bachillerato: primer premio “Magnòlia”, de Olga García Ferrer.

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