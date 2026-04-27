El PSPV denuncia "abandono" por el mal estado del mobiliario del Hospital de la Ribera y el centro alega que son piezas retiradas

La diputada del PSPV en Les Corts, Yaissel Sánchez, ha denunciado una situación tercermundista en el Hospital de la Ribera por la presencia de mobiliario raído en una habitación. La socialista presenta como muestra una fotografía en la que se ven una butaca y una cama con las fundas textiles rasgadas y en mal estado. "Queremos denunciar la situación porque no puede ser que la Conselleria de Sanidad tenga a los pacientes en esta situación, como si tuviéramos una sanidad del tercer mundo. Los servicios públicos deben ser dignos y no se puede dar trato al paciente de esta forma”, expone la diputada. Sánchez ha criticado también las listas de espera “con más de 90 días de espera, por encima de los estándares exigidos”. Y ha arremetido contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por ir “inaugurando obras y ampliaciones iniciadas con proyectos del Botànic, mientras tenemos estas habitaciones”. “¿A qué se destinan los recursos económicos? Los valencianos no se merecen este tipo de habitaciones”, se pregunta.

Imagen compartida por la diputada del PSPV en Les Corts, Yaissel Sánchez. / Levante-EMV

Sin embargo, la “foto” que aportan desde el hospital comarcal es otra, no sólo en sentido figurado, sino también literal. Otra imagen, tomada desde otra perspectiva, muestra la butaca y la cama en mal estado arrinconadas en una habitación y en primer término se ve una cama en buen estado ocupada por la paciente de esa habitación. “Ese mobiliario estaba en un almacén de planta y no sabemos cómo ha acabado en esa habitación. Son piezas para retirar. Puede ser una negligencia o algo intencionado, pero lo que es seguro es que la paciente no durmió ahí”, explican fuentes del Hospital de la Ribera. “La cama y el sillón que se observan en mal estado no han sido utilizados por ningún paciente. Ambos elementos se encontraban en la habitación pendientes de retirada en una habitación individual. Su presencia responde a un retraso puntual en su retirada, sin impacto en la asistencia prestada”, indican desde el hospital.

Primera renovación tras veinticinco años

En mayo comenzará la sustitución de las más de 300 camas del hospital. Se trata de “la primera renovación desde su apertura hace veinticinco años”, destacan desde el centro hospitalario, que el pasado mes de septiembre informó sobre la licitación de un contrato por valor de 1,31 millones de euros para renovar la totalidad de las camas de hospitalización progresivamente entre 2025 y 2026 por modelos eléctricos con altas prestaciones en funcionalidad y calidad que, gracias a sus sistemas de control y movilidad, permitirá reducir los riesgos de caídas y facilitar la labor asistencial. En estos momentos, estas piezas están en fase de producción y a lo largo de las próximas semanas irán llegando al hospital. Se sustituirán de cincuenta en cincuenta para facilitar el trabajo y reducir las molestias en el día a día del hospital.

Estos nuevos lechos se sumarán a los que llegaron el pasado mes de febrero: el día 12 de febrero se instalaron nuevas camas de psiquiatría, cunas y literas de traslado de pacientes (poco después de la instalación de nuevas camas de paritorio), dispositivos con “equipación eléctrica y de última generación que mejora la seguridad del paciente, aumenta el confort durante la estancia y facilita el trabajo de los profesionales sanitarios”, destacaba el hospital en una publicación. Y seis días después llegaron nuevas camas eléctricas para la Unidad de Cuidados Intensivos, “de última generación con tecnología avanzada para mejorar la seguridad y el confort del paciente, sistema eléctrico integral, báscula integrada, posiciones terapéuticas y de emergencia, colchón antiescaras de aire alternante, alarmas de seguridad y diseño radiotransparente que permite realizar pruebas sin mover al paciente, que facilitan el trabajo del personal sanitario y optimizan las curas en la UCI”, señalaban. Todas ellas se incluyen en el Plan de Renovación Integral del parque de camas, que representa una inversión de 1,31 millones de euros y que se acabará de completar con la sustitución de las camas de hospitalización que comenzará en mayo.

Nuevas cunas "inteligentes" instaladas el pasado mes de febrero. / Levante-EMV

Después de la renovación del parque de camas, el Hospital de la Ribera tiene previsto acometer la sustitución del mobiliario de las habitaciones: las butacas y las camas para los acompañantes. Los sillones, aseguran, “se van sustituyendo cuando se detecta alguna pieza en mal estado”, pero los camastros de los acompañantes, tras un cuarto de siglo de actividad, “necesitan una renovación", indican fuentes del centro.

El plan de renovación del mobiliario se suma a los trabajos continuados de mejora de las habitaciones hospitalarias, que se suelen desarrollar en verano. “El hospital aprovecha desde el pasado año la reducción de actividad propia del periodo estival para acometer labores de mejora como el pintado de las habitaciones y distintas tareas de mantenimiento”, detallan. El pasado verano intervinieron en la planta quinta derecha. Se trata de actuaciones que se ejecutan “de forma progresiva y planificada para no alterar el normal funcionamiento del centro”, puntualizanRecientemente,te se ha actualizado también el sistema de comunicación paciente-enfermera, en las 27 habitaciones de esta planta, “con tecnología de última generación y con una inversión de 37.000 euros”.