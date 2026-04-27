La Real Sociedad Española de Química premia el liderazgo científico de una investigadora de la UV de Benifaió

Benifaió celebra un nuevo hito en la trayectoria de la investigadora del municipio, Mónica Giménez Marqués, quien tras haber sido distinguida en 2019 con el prestigioso Premio Científico-Técnico Ciudad de Algemesí, ha sumado ahora un nuevo reconocimiento de primer nivel a su palmarés. En esta ocasión, la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) le ha otorgado el Premio Joven Investigador 2026 en su modalidad de Líder de Grupo, lo que la convierte en “una de las figuras con mayor proyección y liderazgo en el panorama químico actual”, de acuerdo con el comunicado de la Universitat de València.

Mónica Giménez Marqués, nacida en Benifaió en 1984 y actual profesora titular de la Facultad de Química de la Universitat de València, desarrolla su labor investigadora en el Instituto de Ciencia Molecular (ICMol). Su proyección científica comenzó precisamente en las aulas de la UV, donde se licenció antes de especializarse con un Máster en Nanociencia y Nanotecnología Molecular. Sus primeros pasos en la investigación se centraron en la química de coordinación y el magnetismo molecular, una etapa inicial que culminó con la obtención de su doctorado en 2013.

Sin embargo, su curiosidad científica la llevó a cruzar fronteras para ampliar sus horizontes en centros de referencia internacional. Durante su estancia en Francia en el Instituto Lavoisier de Versalles, Giménez Marqués participó de forma pionera en el uso de materiales porosos de tipo MOF (metal-organic framework) para aplicaciones en biomedicina y biotecnología. Esta especialización continuó en el Institut des Matériaux Poreux de París, donde, gracias a una prestigiosa beca Marie Skłodowska-Curie, se centró en el desarrollo de materiales para la catálisis heterogénea. Su brillantez durante este periodo europeo no pasó desapercibida, siendo seleccionada para asistir al exclusivo encuentro de premios Nobel en Lindau.

Su regreso a casa se produjo en 2018, cuando se incorporó de nuevo al ICMol como investigadora Juan de la Cierva, logrando la máxima puntuación en el área de química. Desde entonces, su progresión ha sido imparable. Tras liderar proyectos con el apoyo de la Fundación “la Caixa”, en 2020 asumió la dirección de su propio grupo de investigación, el Crystal Engineering Lab, bajo el programa Ramón y Cajal. En este laboratorio, ella y su equipo trabajan en la frontera del conocimiento, diseñando materiales híbridos porosos capaces de ofrecer soluciones innovadoras en sectores estratégicos como la energía, el medio ambiente y la salud.

Este nuevo galardón de la RSEQ se añade a una vitrina que ya cuenta con el Premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana o la Beca Leonardo de la Fundación BBVA. La distinción de la Real Sociedad Española de Química no solo premia su brillante currículum, sino que “supone un reconocimiento a una trayectoria científica consolidada y al liderazgo de una línea de investigación de referencia en el ámbito de los materiales porosos y la ingeniería cristalina”, destacan desde la UV.