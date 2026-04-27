El Consorcio de la Ribera y las mancomunidades de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor han inaugurado este lunes en l’Alcúdia el segundo Centro de Acogida de Animales (CAA). El recinto se suma al de Tavernes de la Valldigna, que da servicio además de 60 municipios de las tres comarcas desde el mes de octubre de 2025.

Después de una inversión de unos 1,3 millones de euros, las instalaciones podrán albergar 126 perros, 76 gatos y un caballo, con módulos adaptados a las necesidades de cada animal y patios comunes repartidos en una superficie total de 4.053,22 m². También hay una sala de consulta veterinaria y espacios dedicados a la formación, las reuniones y las visitas, además de un quirófano. La entrada en funcionamiento del centro refuerza el servicio de gestión de animales abandonados al aumentar la capacidad.

La finalidad del proyecto es atender las necesidades sanitarias y humanitarias de la recogida y gestión de los animales abandonados o extraviados en los municipios adheridos, cumpliendo la Ley de Bienestar Animal. El personal del centro rescata los perros y gatos presentes en la vía pública y les traslada a las instalaciones de Tavernes de la Valldigna o, a partir de ahora, l'Alcúdia, donde reciben las curas necesarias. El objetivo es que las acogidas sean temporales y los animales sean adoptados.

El acto de inauguración ha contado con la participación de Toni Barea, presidente del Consorci de la Ribera; Paqui Momparler, presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta; Rafael Gisbert, presidente de la Mancomunitat de la Ribera Baixa; Jordi Puig, presidente de la Mancomunitat de Municipis de la Safor; y Àngels Boix, alcaldesa en funciones de l'Alcúdia. Los representantes de las mancomunidades han lamentado la falta de financiación por parte de Administraciones superiores para la construcción de estas instalaciones y el mantenimiento de lservicio. "Necesitamos ayuda de las Administraciones, hemos llamado a puertas y no estaban abiertas, son necesarias esas ayudas para que sea u poryecto real, estable y con continuidad de futuro", ha señalado Momparler.

La alcaldesa en funciones de l'Alcúdia ha calificado el refugio como un espacio "necsario y útil" que, según ha incidido, "nace con una idea muy clara: cuidar mejor y dar una respuesta digna a los animales abandonados o extrviados". "Este centro no es solo un edificio, es un servicio público pensado para proteger, ciudar y dar una oportunidad", ha incidido.

Paqui Momparler, por su parte, ha señalado que se trataba de un dñía de orgullo colectivo, al comprobar el resultado del esfuerzo de las mancomunidades; de reflexión, para concienciar a la población contra el abandono de animales y en favor de las adopciones, pero también de reivindicación por la falta de ayudas de otras administraciones.

El presidente de la Mancomunitat de la Safor, Jordi Puig, ha incidido en que se trata de un proyecto "alentador, con vocación pública" que los ayuntamientos y mancomunidades han asumido "porque nos lo cremos y creemos que juntos poodemos ofrecer un mejor servicio".

El presidente de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Rafael Gisbert, por su parte, ha indicado que con esta instalaciones "ampliamos la capacidad y mejoramos los recursos, epro tamibén avanzamos en la concienciación, e nla educación y en la promoción de una adopción responsable".

Toni Barea ha destacado la vocación pública del servicio y el cambio en la manera de entender la gestión de los animales: “Hablamos de un proyecto que nace de la responsabilidad que tenemos las administraciones públicas de proteger los animales, de fomentar la adopción y de promover una convivencia basada en el respeto y la tenencia responsable. Pero también hablamos de un proyecto que va más allá de cumplir una ley: hablamos de valores. Este centro representa un cambio de mirada.Ya no se trata solo de recoger y custodiar animales, sino de ofrecerles una nueva oportunidad. Inauguramos una manera de hacer, una manera de entender el servicio público y una apuesta clara por una sociedad más justa y más responsable”.

Durante los tres primeros meses de 2026, el personal rescatador del servicio ha recogido más de 200 animales extraviados o abandonados en la vía pública. A lo largo del trimestre se han producido 75 adopciones (54 perros y 21 gatos), 19 acogidas temporales (8 perros y 11 gatos) y 38 retornos de animales con sus familias (35 perros y 3 gatos).

Los 65 municipios adheridos al servicio son los siguientes Alberic, Alcàntera de Xúquer, l’Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Carlet, Castelló, Catadau, Cotes, l’Énova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Massalavés, Montroi, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer, Tous y Turís, en la Ribera Alta. De la comarca de la Ribera Baixa: Albalat de la Ribera, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer y Riola. Por su parte, están adheridas en la Safor las localidades de Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, l’Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia, Ròtova, Tavernes de la Valldigna y Vilallonga.