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Alzira avisa de un simulacro de incendio forestal en la Murta

Servicios de emergencia en un incendio declarado en Alzira, en una imagen de archivo.

Servicios de emergencia en un incendio declarado en Alzira, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Redacción Levante-EMV

Alzira

Este miércoles puede ser un día de sirenas en Alzira aunque, en principio, no hay nada que temer.

El ayuntamiento ha anunciado a través de las redes sociales la celebración de un simulacro de incendio forestal en el Paraje Natural de la Murta, con evacuación incluida, por lo que el despliegue de los servicios de emergencia que se movilizarán puede llamar la atención de la ciudadanía.

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