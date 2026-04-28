El Alzira FS juega este miércoles en el Palau una auténtica final para seguir vivo

El partido que el Family Cash Alzira FS juega este miércoles en el Palau es un auténtico ‘match ball’ en su lucha por la permanencia. El conjunto de Braulio Correal necesita imperiosamente la victoria contra el rival peor clasificado de los que le restan por enfrentarse. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad saltará al Palau d’Esports a las 20’30 h. con una situación relativamente cómoda en la clasificación. Está a ocho puntos del descenso con doce por disputarse. Sin embargo, la dinámica en la que llega es muy negativa. Gracias a la buena primera vuelta ahora no está en un momento mucho más complicado. En quince partidos ha ganado dos y empatado tres. El Family logró en Córdoba su única victoria de la temporada como visitante (4-5). Hasta el empate del sábado contra el Noia, los verdiblancos venían de perder seis partidos seguidos.

Pese a ello, Braulio Correal destaca la plantilla que dirige Emanuel Santoro. “Tienen un exportero de ElPozo, Fabio, que está en la última convocatoria de España que alterna con Víctor, porque este juega mejor con los pies”. De los jugadores de campo, el técnico alzireño destaca al argentino Tití, ganador de la Liberatadores en 2021 con San Lorenzo. El ex del Family, Carlos Gómez, es el máximo goleador con 14 tantos junto a Murilo, por los once de Pescio. el expívot de Wanapix Zaragoza. Con los cordobeses juega otro ex del Alzira, Nacho Parreño, que sustituyó a Nicolás, cuando Viña Albali pagó su cláusula de rescisión. Además, los tres puntos darían a los cordobeses la permanencia.

El Family buscará la victoria ya sabiendo el resultado de su principal rival por la permanencia, el Osasuna Magna Xota que juega el martes contra Industrias García. El equipo catalán se juega entrar en play-off. De perder Osasuna y ganar Alzira igualarían a puntos si bien la ventaja seguiría siendo para el cuatro pamplonica por tener favorable el golaveraje.

Los abonados podrán retirar una entrada gratuitamente con el enlace que el club ha enviado a sus correos electrónicos. 250 abonados han renovado su pase para la temporada 2026-27 aunque no se sepa en qué categoría se militará. A partir del jueves, el precio subirá 20 euros en cada modalidad.

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Por otra parte, la Penya Alzira FS tiene a disposición las últimas plazas del autobús que llevará a los aficionados a presenciar el sábado el partido en Murcia contra ElPozo. El coste es de 10 € para los peñistas y 20 para los no peñistas. Pueden informarse y/o apuntarse en el 650. 39.31.08.