Un camión pierde la carga de naranjas en una rotonda en Carcaixent
Un camión ha perdido esta mañana parte del cargamento de naranjas que transportaba al tomar una rotonda de la CV-41, a su paso por Carcaixent. El percance se ha producido en torno a las 10,30 de la mañana cuando parte del cargamento ha caído por un lateral del vehículo, que no ha volcado, según han informado fuentes municipales.
El percance ha provocado que se desplazaran hasta el lugar de los hechos operarios que a lo largo de la mañana han recogido las naranjas y los camiones y otros del servicio de mantenimiento para proceder a la limpieza de este punto.
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