Los críticos de UCIN Alzira que lidera la edil Mar Chordá perfilan un nuevo proyecto político
La posibilidad de integrarse en la plataforma Municipalista gana enteros de cara a las municipales de 2027
El sector crítico de UCIN Alzira que dejó el partido tras la expulsión de la concejal Mar Chordá seguirá en política. El grupo ha celebrado este fin de semana un encuentro para empezar a perfilar un nuevo proyecto político, muy probablemente de la mano de la plataforma Municipalista que lidera Ens Uneix, “una opción que gana peso dentro del grupo”, señalan fuentes del colectivo, que no obstante anuncian que la decisión final se tomará de forma conjunta en base a lo que finalmente consideren que “es lo mejor para Alzira”.
“Estamos más unidos que nunca y con más ganas que nunca de aportar a nuestra ciudad”, ha señalado la concejal Mar Chordá, hoy en el grupo de no adscritos en el ayuntamiento, después de la reunión mantenida este domingo, tras la que el grupo destaca que “sigue siendo un bloque unido, con proyecto propio y con la determinación de seguir influyendo en el futuro político de la ciudad”.
Según ha informado el colectivo, en este encuentro se pusieron sobre la mesa “distintas alternativas estratégicas”, entre las que se contempla la posibilidad de integrarse en la plataforma Municipalista.
“El momento exige responsabilidad y altura de miras. No vamos a tomar decisiones precipitadas, pero tampoco vamos a quedarnos parados. Tenemos claro que seguimos juntos y que vamos a dar un paso adelante”, ha incidido Chordá, mientras señala que de esta reunión sale un mensaje nítido: “El grupo sigue vivo, cohesionado y preparado para jugar un papel relevante en el nuevo escenario político local, con la vista puesta en construir una alternativa útil, cercana y centrada en la gestión”.
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