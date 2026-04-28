Cullera renueva el césped artificial del polideportivo de La Partideta
El ayuntamiento ha cambiado por completo la superficie de juego del campo de fútbol 8 y ha realizado trabajos de mantenimiento en el campo de fútbol 11
El Ayuntamiento de Cullera ha finalizado la renovación del césped artificial del polideportivo municipal de La Partideta, una actuación orientada a modernizar las instalaciones deportivas y garantizar mejores condiciones para los usuarios.
La intervención ha supuesto la sustitución integral del terreno de juego del campo de fútbol 8, donde se ha instalado un césped de última generación que incrementa la seguridad, el confort y la resistencia al uso continuado. Este espacio concentra buena parte de la actividad deportiva local, especialmente entrenamientos y competiciones de equipos base.
El consistorio justifica la actuación en el desgaste acumulado de la superficie anterior, deteriorada tras años de uso intensivo. En este sentido, la mejora se enmarca en la estrategia municipal de refuerzo del deporte formativo y actualización progresiva de las infraestructuras deportivas.
Además de la renovación del césped, los trabajos han incluido la instalación de nuevas porterías, la sustitución de las redes de protección situadas tras las mismas y la implantación de un sistema de riego elevado que reemplaza a los aspersores tradicionales.
Por otra parte, en el campo de fútbol 11 se han llevado a cabo tareas de mantenimiento para reparar desperfectos y acondicionar el terreno de juego. También se ha añadido nuevo caucho con el objetivo de mejorar la pisada y la comodidad de los deportistas.
Con esta actuación, el polideportivo de La Partideta refuerza su papel como uno de los principales espacios deportivos de Cullera, con una elevada actividad.
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