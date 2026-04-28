Un músico de Fortaleny gana el concurso de dirección de la Banda Municipal de Santiago de Compostela

El talento musical de la Ribera Baixa vuelve a situarse en el mapa nacional. El director de Fortaleny José Daniel Jover Piqueres se ha alzado como ganador del IV Concurso de Dirección de la Banda Municipal de Santiago de Compostela, una de las citas más exigentes del panorama bandístico estatal, celebrado días atrás en la ciudad gallega.

La victoria de Jover supone un nuevo hito en una trayectoria ya consolidada pese a su juventud. Formado en el ámbito de la dirección, la composición y la interpretación, el músico valenciano ha ido construyendo una carrera marcada por la versatilidad y el rigor artístico, sumando reconocimientos tanto en el ámbito creativo como en el interpretativo.

El certamen compostelano, que se desarrolló entre los días 21 y 26 de abril, reunió a algunos de los jóvenes directores más prometedores del panorama nacional e internacional. Tras superar varias fases eliminatorias —con selección previa, semifinales y concierto final—, Jover logró imponerse en la última ronda, en la que los finalistas debían dirigir a la propia Banda Municipal de Santiago ante jurado y público.

José Daniel Jover recibe el premio como ganador de la cuarta edición del concurso. / Levante-EMV

Una de las particularidades de este concurso es su sistema de evaluación, ya que la decisión final recae en gran medida en los propios músicos de la banda, que valoran aspectos como la claridad gestual, la capacidad de comunicación y la interpretación musical. En este contexto, la elección de Jover refuerza su perfil como director cercano, eficaz y con una sólida comprensión del repertorio.

Natural de Fortaleny, el director suma este reconocimiento a una trayectoria en la que ya ha destacado también como compositor. Su nombre ha estado vinculado a distintos premios en certámenes de creación para jóvenes talentos, consolidando una doble vertiente artística que le permite abordar la dirección desde una perspectiva amplia y profundamente musical.

Fuentes del entorno bandístico valenciano subrayan su evolución en los últimos años, destacando su capacidad de trabajo, su sensibilidad interpretativa y su proyección dentro del circuito de bandas, especialmente relevante en la Comunitat Valenciana, donde este tipo de formaciones constituyen un pilar cultural.

El premio del concurso incluye la dirección de la Banda Municipal de Santiago en la próxima temporada, lo que permitirá a Jover debutar oficialmente al frente de una de las agrupaciones públicas más prestigiosas del norte peninsular. Este compromiso supone, además, una plataforma de proyección que puede abrir nuevas puertas en su carrera.

La victoria de José Daniel Jover pone de relieve el nivel de los músicos formados en las sociedades musicales valencianas y confirma la vigencia de un modelo que continúa exportando talento. En este caso, desde un municipio pequeño como Fortaleny hacia escenarios de primer nivel.

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Con este nuevo éxito, Jover no solo refuerza su trayectoria personal, sino que se suma a la nómina de directores valencianos que continúan dejando huella dentro y fuera de la Comunitat Valenciana.