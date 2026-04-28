Educación acepta ampliar el presupuesto del IES Jaume I de Alzira para desbloquear las obras

La Conselleria de Educación se ha comprometido a aceptar la revisión de precios del Pla Edificant del IES Jaume I para ampliar el presupuesto asignado y poder desbloquear el proyecto. Representantes del Ayuntamiento de Alzira, entre ellos el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, y de la comunidad educativa -el director del instituto, Ricardo Fabra, y la presidenta de la AMPA, Carmina Andrés- han participado esta mañana en una reunión con el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena Berrocal. Todos han salido con muy buenas sensaciones de la reunión. “Ha sido una reunión bastante positiva”, destaca Gomis. “Hemos salido con muy buenas sensaciones, nos han tratado muy bien, nos han atendido muy bien y han demostrado mucho interés”, dice la presidenta de la AMPA.

El de hoy es el segundo encuentro que se produce en los últimos diez días. La semana pasada Gomis ya tuvo ocasión de reunirse con técnicos del área de Infraestructuras Educativas, y esta mañana les ha recibido el titular del departamento. “Nos hemos centrado en buscar la colaboración de todas las partes para hacer avanzar el proyecto”, dice el concejal. “Educación se ha comprometido a aceptar la revisión de precios que está realizando la dirección facultativa. Han dado su sí a la ampliación de la delegación y hacerlo lo más ágil posible”, asegura Gomis.

La empresa Estudio Boix trabaja desde hace días en la actualización de los precios del proyecto de construcción del nuevo instituto Rei En Jaume de Alzira. La inversión inicial era superior a los 14 millones de euros, de los que sólo se llegaron a ejecutar unos 2,5 millones durante los nueve meses que duró la actividad a pie de obra. El encarecimiento de los materiales y la energía en el último ejercicio obligan a ampliar el presupuesto, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Alzira a solicitar a la Conselleria de Educación una modificación de la delegación ya realizada en. “La revisión del proyecto implicará una alza del precio, porque el coste ha aumentado desde que se aprobó”, esto representará un “mayor desembolso por parte de la Conselleria de Educación”, que es la que financia las obras, al tratarse de un proyecto delegado en el consistorio de Alzira. La revisión de precios está determinada por la normativa de acuerdo con el tiempo pasado desde la aprobación del presupuesto, indica el concejal. “Este documento no costará mucho, porque ya se había hecho una nueva versión a raíz del bloqueo de las obras”, añade.

Cabe recordar que la construcción del IES Jaume fue priorizada como la primera actuación del Pla Edificant en Alzira debido al avanzado estado de deterioro del edificio actual, el instituto más antiguo de la capital de la Ribera. Aunque las obras comenzaron en 2024 tras varios retrasos iniciales -con la previsión de realizar el traslado este mismo curso-, el abandono de la empresa constructora a los nueve meses devolvió el proyecto a una etapa inicial. El ayuntamiento anunció que emprenderá acciones legales contra la promotora para reclamar daños y perjuicios. Finalmente, en el pleno municipal del 25 de marzo se aprobó la resolución del contrato por los incumplimientos de la empresa adjudicataria, Vialterra, y después de que la mercantil solicitara abandonar el proyecto.

La rescisión obligó a volver al punto de partida, aunque Gomis se comprometió a trabajar en dos planos: por un lado, “avanzar hacia la resolución del contrato lo más rápido posible” y, por otro, promover la licitación de un nuevo proyecto para continuar donde la empresa lo dejó. En este sentido, en el pleno de mañana se presenta la solicitud de dictamen al Consell Jurídic Consultiu para la rescisión del contrato con Vialterra. La otra vía está ya abierta también a través de la intensificación de las reuniones con la Conselleria de Educación y el trabajo de la dirección facultativa del proyecto en la redacción de la ampliación de la delegación del Jaume I. Gomis anuncia que “en pocas semanas estará el nuevo proyecto redactado”.

Reparar las goteras y humedades

Por el momento, el alumnado deberá permanecer en el centro antiguo, una infraestructura que presenta graves deficiencias, incluyendo goteras y daños estructurales en diversas áreas del recinto. Los representantes de la comunidad educativa han puesto énfasis en la necesidad de realizar algunas intervenciones en el centro para garantizar el buen estado de las instalaciones teniendo en cuenta que la solución definitiva, la construcción del nuevo edificio, aún tardará en llegar. La Dirección Territorial de Educación se ha comprometido a estudiar con detenimiento sus demandas y ha asegurado que actuará en dos líneas, por un lado, la reparación de las goteras y humedades, y por otro lado, la subsanación de otros desperfectos. “Serán obras de pequeña cuantía, lo imprescindible para continuar funcionando”, asegura el concejal de Urbanismo de Alzira.

“Nos han asegurado que tendrán en cuenta las deficiencias del instituto. También nos han explicado que no nos podemos meter en una obra mayor porque haría falta una nueva licitación y estaríamos en las mismas, ha de ser una obra menor”, explica la presidenta de la AMPA, Carmina Andrés. “Ahora habrá que ver los plazos, porque esto es para morirse..., pero yo veo que avanza, poco a poco”, concluye la representante de las familias.