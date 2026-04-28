Los expositores destacan el volumen de ventas y de contactos en la nueva edición de Agroguadassuar

La feria agrícola Agroguadassuar 2026 ha cerrado su XVIII edición con un notable éxito de participación, una destacada afluencia de visitantes y la satisfacción general de los expositores, que han registrado una respuesta comercial positiva, tanto por el volumen de ventas como por la calidad de los contactos generados, según destaca el presidente de la feria, Salvador Ribes.

Este balance positivo consolida Agroguadassuar como una de las citas feriales de referencia en la provincia de València, según destaca la organización. Durante los tres días de celebración, miles de visitantes procedentes de varios municipios han recorrido el recinto.

El presidente de la diputación, Vicent Mompó, y el alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, en la inauguración. / Levante-EMV

El alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, y el presidente de Agroguadassuar, Salvador Ribes, han valorado muy favorablemente el desarrollo de la feria y han puesto de relieve las mejoras implementadas en esta edición. En particular, han destacado la optimización de la distribución de los espacios, la incorporación de nuevos servicios y una programación diversa y equilibrada, factores que han contribuido a reforzar el carácter organizado, funcional y atractivo del acontecimiento.

“Agroguadassuar continúa evolucionando para dar respuesta a las necesidades actuales, ofreciendo una experiencia cada vez más eficiente, accesible y profesional adaptada para todos los públicos”, ha señalado Vicent Estruch.

También el balance en materia de seguridad ha sido muy positivo. El jefe de la Policía Local, José Carlos González, ha confirmado la ausencia de incidentes relevantes, hecho que ha permitido el desarrollo íntegro de la programación en uno en torno a normalidad y tranquilidad.

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Desde la organización se valora muy positivamente esta edición y ya se trabaja en la planificación de futuras convocatorias, con el objetivo de continuar mejorando y consolidando Agroguadassuar como un referente ferial, comercial y social en el territorio.