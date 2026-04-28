Familias de un colegio de Carcaixent impugnan el cambio a jornada continuada al detectar irregularidades en el proceso de votación

Una veintena de madres y padres del CEIP Víctor Oroval de Carcaixent se han sumado a la presentación de un recurso de alzada ante la Conselleria de Educación para cuestionar el resultado del proceso de consulta a las familias sobre la modificación de la jornada escolar. Las familias denuncian a través del recurso formalizado ante la Dirección General de Ordenación Educativa y Política Lingüística que han detectado irregularidades durante el proceso de consulta y la consideración posterior de los resultados que invalidarían el cambio de la jornada partida a la continuada, según los recurrentes. Los hechos se remontan al pasado 9 de marzo de 2026, cuando la votación inicial arrojó un resultado favorable al mantenimiento del horario partido. Sin embargo, apenas 24 horas después, la intervención de la inspección educativa modificó el escrutinio, decantando la balanza hacia la jornada continuada, una decisión que las familias consideran fruto de un procedimiento irregular.

El recurso detalla una lista de inconsistencias que ponen en duda la limpieza del proceso. Entre las alegaciones más llamativas destaca la gestión del voto por correo. Según el escrito, se validaron dos votos de personas que se encuentran en Indonesia desde el 2 de febrero por motivos laborales. Los recurrentes sostienen que es "materialmente imposible" que estas personas recibieran las papeletas oficiales y los sobres necesarios en las fechas establecidas, ya que la documentación no estuvo disponible en el centro hasta el 25 de febrero, una vez constituida la comisión de coordinación. Además, subrayan que no consta ninguna certificación postal fuera del Estado español en el momento en que dichos votos fueron depositados en la urna.

A esta situación se suman discrepancias numéricas en el censo y la vulneración del secreto del voto al no haberse utilizado sobres para introducir las papeletas en la urna. Asimismo, se critica la "vulneración de competencias" de la Comisión de Coordinación del proceso, la cual, según la normativa, debería haber resuelto las reclamaciones en lugar de la inspección educativa. En este sentido, un padre miembro de dicha comisión llegó a manifestar que se le instó a firmar el acta final bajo el argumento de que la decisión ya venía tomada desde la Conselleria, recoge el recurso.

Padre y alumno del colegio Víctor Oroval en una movilización por la escuelas pública reciente. / Levante-EMV

Otro punto sobre el que llaman la atención es la aceptación de alegaciones para modificar el censo electoral el 10 de marzo cuando ya se había cerrado el plazo para ello (el 2 de marzo) y la aceptación de votos inicialmente considerados nulos por la mesa electoral.

Finalmente, las familias denuncian una situación de "indefensión" al habérseles denegado el acceso completo al expediente administrativo solicitado el 16 de marzo. Y por no haberse publicado en tiempo y forma algunos de los documentos que de acuerdo con la normativa que regula el proceso deben estar al alcance de las personas interesadas.

Por todo ello, el recurso solicita la nulidad de las decisiones adoptadas tras el escrutinio inicial y que se restituyan como válidos los resultados del 9 de marzo, que mantenían la jornada partida en el centro. Asimismo, consideran que la reclamación debe paralizar el proceso de cambio de jornada, por ello han solicitado directamente al departamento de Ordenación Académica la "suspensión del plazo por la interposición de recurso de alzada", informan las familias. A pesar de todo esto, aseguran que el director general de Ordenación Educativa ha firmado el 15 de abril la resolución estimatoria aceptando la modificación de la jornada para el próximo curso.

Segundo intento de cambio de jornada

Este es el segundo intento impulsado por el claustro para promover el cambio de la jornada en el CEIP Víctor Oroval. Albelda destaca que cinco de los siete representantes de madres y padres en el consejo escolar del centro votaron en contra de iniciar el proceso, aunque las representantes de la AMPA sí votaron a favor. En opinión de las familias contrarias a la jornada continuada, este modelo horario “no beneficia al alumnado y no es positivo para el centro, que es una comunidad de aprendizaje con un proyecto de escuela singular desde hace años que cuenta con gran implicación de las familias en experiencias de éxito como los grupos interactivos que peligran con el cambio a la jornada continuada”. Las familias buscan que se garantice el cumplimiento estricto de la normativa reguladora y se aclare un proceso que ha generado una profunda fractura en la comunidad educativa del Víctor Oroval.