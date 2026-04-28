Gloria Masiá será la fallera mayor infantil de Carcaixent en el nuevo ejercicio
La JLF formaliza la designación de la nueva representante, que pertenece a la falla Plaça Les Dies
La Junta Local Fallera de Carcaixent ha completado este lunes el cuadro de honor con la designación de la niña Gloria Masiá Doménech como fallera mayor infantil de la ciudad en el ejercicio 2026/27, que ahora comienza. Gloria pertenece a la falla Plaça Les Dies y compartirá el año de su reinado con Carolina Cerro, que ejercerá como fallera mayor de la ciudad, un acto formalizado la semana pasada.
Una comitiva encabezada por el presidente de la JLF, Claudio Guerrero, y en la que también han participado las falleras mayores y el representante infantil de este último ejercicio, así como la concejal de Fallas, se ha desplazado en la tarde de este lunes para ofrecer el cargo a Gloria.
El ayuntamiento de Carcaixent ha felicitado a través de las redes sociales a la nueva fallera mayor infantil por su elección.
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